Вышел тизерный трейлер новой "Обители зла" / Resident Evil: Зак Креггер перезапускает франшизу

Sony выпустила первый тизерный трейлер нового «Обители зла» («Resident Evil») от режиссера «Варвара» и «Оружия» Зака Креггера. Фильм выходит в прокат 18 сентября 2026 года и обещает наконец сделать то, что не удавалось ни одной предыдущей адаптации.





Картина не адаптирует ни одну конкретную часть игры и не возвращает знакомых персонажей.

«Леон существует в играх. Я не хочу, чтобы кто-то испортил это для меня. Я просто расскажу другую историю, которая будет ощущаться как игра в этом мире, но не будет наступать на пятки сюжету Леона. Я не перекастываю Леона, Боже упаси», — объяснил Креггер изданию GamesRadar.

Официальный синопсис описывает фильм так: «Оригинальная история о Брайане (Остин Абрамс) — медицинском курьере, который неожиданно оказывается в непрерывной гонке за выживание, пока одна роковая ужасная ночь разваливается вокруг него в хаосе».





Помимо Абрамса в фильме снимаются Пол Уолтер Хаузер в роли Карла, Зак Черри в роли Дэйва — ученого, Кали Рейс в роли Полин — бывшего военного (роль изначально была написана для мужчины) и Джонно Уилсон в роли Макса. Абрамс уже работал с Креггером на «Оружии».

Креггер известен как фанат серии — по его словам, он играл во все игры Resident Evil, а в четвертую «около ста раз». Ни одного фильма франшизы сознательно не смотрел. На CinemaCon он пообещал: «Если вы любите игры — вы почувствуете их влияние везде в фильме». Особенно он подчеркивал темп — без скачков во времени, с непрерывным прессингом на зрителя, как в игре. Бюджет фильма — $80 миллионов, что более чем вдвое превышает расходы на «Оружие». Съемки проходили в Праге, которую превратили в заснеженный Ракун-Сити.

На дистрибуцию Sony Pictures выиграла торги у четырех студий, включая Warner Bros. и Netflix.

Длинная и противоречивая кинематографическая история

Киносага Resident Evil насчитывает шесть фильмов с участием Миллы Йовович начиная с 2002 года и вместе собрала более $1,2 миллиарда в мировом прокате. Впрочем, все они были далеки от духа игр. Попытка перезапустить франшизу в 2021 году с «Добро пожаловать в Ракун-Сити» провалилась — 30% на Rotten Tomatoes. Сериал Netflix закрыли после первого сезона. Планы на новый перезапуск начали формироваться еще в 2022 году после этих провалов.

Constantin Film дали Креггеру полный карт-бланш, а продюсер Рой Ли обещает «идентичный игре опыт» — «американские горки с постоянным экшеном». Оправдает ли новый фильм эти ожидания — узнаем 18 сентября.

Источник: Variety