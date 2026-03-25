46-сантиметровый Nemesis будет жить с вами за $310 — Capcom открыла предзаказ на монстра

София Шадрина

Статуетка Nemesis / Capcom

Самые ярые любители Resident Evil и коллекционеры, готовые ждать доставку из Японии, могут готовить полки для нового соседа. Nemesis, известный Тирант из Resident Evil 3, теперь станет частью домашней коллекции. Японская студия Capcom открыла предзаказ на массивную статуэтку в масштабе 1/6 в рамках празднования 30-летия серии.


Фигурка выполнена в масштабе 1:6, благодаря чему получила действительно большие габариты. Ее высота составляет 46 см, ширина — 27,3 см, а глубина — 26,7 см. Для изготовления использовали сочетание ABS-пластика и поливинилхлорида — это позволило достичь высокой детализации даже в мелких элементах.

Она оснащена сменными головой и руками, что позволяет варьировать внешний вид персонажа, и детально передает его классический образ из игры — от брони до гранатомета. Предзаказ доступен на японском сайте e-Capcom за 49 478 иен (≈ $310), а доставка начнется 10 декабря 2026 года

Скульптура изображает Немезиса в боевой готовности — он уже нацелился и вот-вот откроет огонь. Одна из ключевых особенностей — возможность кастомизации. В комплекте предусмотрены сменные детали, которые позволяют менять внешний вид персонажа. В частности, есть два варианта головы: классический образ из оригинальной Resident Evil 3 и обновленный дизайн из ремейка.


Кроме того, правая рука может быть выполнена в виде сжатого кулака или с характерным «щупальцем», тогда как для левой руки доступен вариант с установленным гранатометом.
Хотя часть фанатов обращает внимание, что одежда персонажа больше напоминает версию из ремейка — с «мешковатым» защитным костюмом вместо классического черного плаща — уровень детализации фигурки все равно остается очень высоким.

В видео на официальном YouTube-канале BIOHAZARD демонстрируют детали статуэтки — текстуры одежды, оружие, а также возможность переставлять руки и менять выражение лица.

Nemesis — экспериментальное биоорганическое оружие от европейского подразделения Umbrella во Франции. В отличие от обычных «Тирантов», Nemesis имеет чрезвычайный интеллект, анализирует ситуацию и выбирает эффективные стратегии атаки.

Вооруженный гранатометом, он способен уничтожать транспорт и любые другие цели. Его сочетание физической силы, выносливости и стратегического мышления сделало его культовым антагонистом серии.

Эта статуэтка не первый случай, когда Capcom выпускает большие коллекционные фигуры к юбилею серии. В прошлом компания уже представляла персонажей, таких как Leon, Jill и Chris Redfield. Подобные коллекционные предметы обычно ограничены в тираже и быстро становятся желанными для фанатов и на вторичном рынке.

По словам Capcom, фигурка не просто повторяет классический вид из Resident Evil 3, но и передает характерные черты и эмоции персонажа.

Источник: BIOHAZARD YouTube

