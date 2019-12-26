Ошибка в ПО Mazda3 приводит к активации экстренного торможения без каких-либо причин





Электронные системы управления автомобилем зачастую бывают полезными и помогают избежать некоторых ошибок, тем самым повысив уровень безопасности на дороге. Вместе с тем, интеграция программных решений в управление транспортным средством может вызвать серьезные проблемы, если система сбоит в неподходящее время.

По данным компании Mazda, «неверное программирование» её интеллектуальной тормозной системы (Smart Braking System, SBS) может заставить автомобили Mazda3 четвёртого поколения ошибочно обнаруживать объект на своём пути во время движения. В результате этого система может активировать экстренное торможение во время движения автомобиля. Проблема затрагивает 35390 автомобилей 2019 и 2020 модельного года в США. При этом автопроизводитель заявляет, что не знает ни о каких травмах или смертельных случаях, которые произошли бы в результате этой неисправности.

Водитель не может не заметить данную проблему, так как при срабатывании экстренного торможения автомобиль внезапно останавливается, звучит сигнал тревоги, а на экране автомобиля выводится сообщение. Некоторые авторы Reddit сообщают, что система активировалась во время движения, когда вокруг нет никаких препятствий. Также отмечается, что, хотя систему можно отключить, она, судя по всему, снова активируется каждый раз при запуске автомобиля.

Для устранения неисправности в некоторых автомобилях будет достаточно обновить или перепрограммировать систему. Но в некоторых случаях (автомобили более ранних сборок) может потребоваться и замена или перепрограммирование всего аппаратного комплекса системы.

Mazda отзывает все автомобили, затронутые проблемой. Владельцы таких автомобилей получат уведомления по электронной почте до 17 февраля 2020 года. Так владельцы Mazda3 могут самостоятельно связаться с производителем для получения дополнительных сведений.

Источник: Engadget