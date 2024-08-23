Новости Украина 23.08.2024 в 16:59 comment views icon

От отключений до профицита: «Укрэнерго» снова будет продавать электроэнергию за границу

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Андрій Русанов

Автор сайта

От отключений до профицита: «Укрэнерго» снова будет продавать электроэнергию за границу

Компания «Укрэнерго» объявила о возобновлении продажи электроэнергии за границу. Она будет происходить только при условии избыточного количества энергии в сети.

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В сообщении «Укрэнерго» отмечает спад жары в Украине и существенное снижение энергопотребления в пятницу, 23 августа. Также из планового ремонта вышел энергоблок одной из АЭС. Эти обстоятельства обусловливают профицит электроэнергии в дневное время, когда работают солнечные электростанции.

Для нормальной работы и избежания аварий количество произведенной и потребленной энергии должно совпадать каждую минуту. Этого можно достичь уменьшением производства или восстановлением экспорта днем.«Укрэнерго» считает экономически нецелесообразным ограничение производства, поэтому с 25 августа возобновляет экспорт электроэнергии в соседние страны.

«Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы».

Компания подчеркивает, что экспорт будет происходить исключительно при наличии профицита, когда активны солнечные электростанции. Во время дефицита импорт осуществляться не будет.

Украине нужно построить более10 ГВт генеририрующих мощностей, из них 8 ГВт солнечной и ветрогенерации – директор «Укрэнерго»

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Источник: «Укрэнерго»

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