Украине нужно построить более10 ГВт генеририрующих мощностей, из них 8 ГВт солнечной и ветрогенерации – директор «Укрэнерго»

Украина должна дерегулировать свой рынок электроэнергии, чтобы ускорить интеграцию с соседними странами ЕС и привлечь инвесторов для восстановления своей поврежденной инфраструктуры, заявил генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что стране нужно ускорить строительство новых и эффективных мощностей и присоединение к более широкому рынку электроэнергии ЕС. Однако многое зависит от ее способности вернуться к условиям свободного рынка.

«Не война препятствует инвестициям, а в основном регулирование», ─ добавил он.

Владимир Кудрицкий заявил, что Украина могла бы построить новые генерирующие мощности менее чем за 10 лет, если бы в стране были необходимые рыночные условия. Стране необходимо привлечь инвесторов для строительства новых мощностей взамен электростанций, которые были повреждены или оккупированы россией.

Кудрицкий сказал, что «Укрэнерго» уже смоделировало объем необходимых генерирующих мощностей. По его словам, Украине потребуется от 1,3 до 1,5 ГВт тепловых генерирующих мощностей на биотопливе, еще 1,3-1,5 ГВт газовых маневровых мощностей, а также 3 ГВт солнечной генерации и еще 5 ГВт ветрогенерации. Также потребуется еще один или два ядерных блока и аккумуляторные батареи мощностью около 1 ГВт.

Большая часть этих мощностей будет небольшими и рассредоточенными по всей стране, чтобы свести к минимуму уязвимость инфраструктуры к воздушным ударам, атакам дронов или ракет.

Источник: icis