Отчет Productsup: 60% потребителей в США и Европе неинтересны виртуальные покупки, несмотря на шумиху вокруг метавселенной

В отчете компании Productsup заявляется, что в 2024 году доход от метавселенной достигнет $800 млрд. Потому были исследованы ожидания и вкусы 5700 потребителей в возрасте от 16 лет и старше в США и Европе, выясняя их впечатления о гибридном цифровом опыте покупок. Как выяснилось 60% опрошенных не заинтересованы в покупке виртуальных товаров. Но это зависит от возраста покупателей.

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Зумеры (рожденные с 1997 по 2012 гг.) более благосклонны к покупкам только в цифровом формате и приветствуют появление метавселенной. Также они чаще сравнивают товары онлайн (40%) или считывают дополнительную информацию с QR-кодов (37%). А люди в возрасте от 55 лет и старше больше хотят получать информацию из описания товара.

Покупатели также хотят иметь доступ к информации о товарах как виртуально, так и физически – в магазинах. 55% потребителей с большей вероятностью купят что-то, если товар продается только в магазине, а не в интернете. 47% совершат покупку, если получат доступ к информации о товаре в мобильном приложении магазина во время шопинга. Дополненную реальность (AR) в виде «умных» зеркал и фильтров для смартфонов одобряет 41% покупателей.

Также опрос показывает, что за последнее десятилетие на решение о покупке чаще влияет то, как был произведен тот или иной товар. Потребители чаще избегают продукции, которая в конечном итоге окажется на свалке, а 71% предпочитает перерабатываемые товары. Но покупатели жалуются, что информацию о возможности повторного использования (34%) или переработки (30%) бывает трудно найти. Уже 43% пользователей мало информации «биоразлагаемый» на стаканчике, и они хотят получить подробное объяснение процесса, а 40% ищут подтверждения заявленным особенностям.

В отчете Productsup делают вывод, что клиенты в первую очередь заинтересованы в цифровом потребительском опыте, который должен предлагать прозрачность, доступность и наличие. И хотя многие потребители ждут увеличения удобства и информативности от метавселенной и других цифровых торговых площадок, большинство не готовы отказаться от существующих оффлайн-площадок.

«В современном мире коммерции брендам и розничным компаниям необходимо предоставлять нюансы обслуживания, адаптированные к потребителям, где бы они ни совершали покупки», – говорит Лизетт Хуйскамп, директор по маркетингу компании Productsup.

В Украине, согласно данным OLX за 2021 год, онлайн покупают 11 млн человек, 42% – регулярно.