Дослідження: В онлайні купують 11 млн українців, 42% — регулярно, найпопулярніші категорії — одяг, техніка та косметика





Згідно дослідження OLX Доставка та CBR, українці дедалі частіше регулярно купують онлайн. Найбільше зросли замовлення дитячих товарів (+84%), а також для дому й саду (+75%), водночас витрати на покупки не збільшилися.

На початку 2021 року в Україні зафіксували найбільше регулярних інтернет-покупців за останні роки – 42%. Для порівняння: наприклад, у третьому кварталі 2020-го їх було 33%. Усього онлайн купують приблизно 11 млн українців. Найпоширенішими категоріями для них залишаються одяг, техніка та косметика. Якщо восени 2020-го від 5 до 20 покупок робив кожен другий, то у квітні-травні 2021 року – це вже майже 60% людей.

Ядро споживачів живе населених пунктах до 100 тисяч мешканців – це 56% людей. Серед усіх покупців онлайн – 55% жінок та 45% чоловіків. Найчастіше це люди з повною вищою освітою, які працюють. Дохід українців, що купують в інтернеті на 38% більший, ніж у тих, хто обирає офлайн.

Серед бар’єрів для покупок онлайн на місцевих платформах українці називають необхідність примірки, відсутність потреби у товарі та відсутність впевненості в його якості. Якщо ж говорити про покупки в соцмережах, до цих причин можна додати ще й відсутність довіри.

За даними OLX Доставка, електроніка з листопада по квітень стала найпопулярнішою серед покупців. Продажі за пів року у цій категорії виросли на 40%, а це 635 тис. замовлень. Одяг опинився на другому місці за кількістю угод – 441 тис. та приріст +43%. Відбувся бум і на дитячі товари – рекордні +84% до продажів та майже 378 тис. замовлень. Також на 55% збільшилася кількість угод з купівлі товарів для відпочинку, хобі та спорту. Зростання числа замовлень можна було спостерігати ще й у товарах для дому та саду. Попри це, витрати українців залишилися на тому самому рівні, що й з травня по жовтень 2020 року.

Середній чек майже не змінився. Виглядає він наступним чином:

електроніка – 1 587 грн;

одяг – 671 грн;

дитячі товари – 552 грн;

хобі, відпочинок і спорт – 814 грн;

дім і сад – 754 грн;

запчастини для транспорту – 775 грн.

Серед українських маркетплейсів та онлайн-платформ на першому місці за рівнем знання (95%) та користування (73%), як і раніше, знаходиться OLX.

Найпопулярніший спосіб отримання покупки – доставка в поштове відділення, як показало дослідження CBR. У 87% випадків це була Нова Пошта. Ще 25% забирали посилку через Укрпошту. При цьому 4 з 10 людей відзначили, що замовлення на Укрпошту – найзручніший спосіб доставки. Цікаво, що за аналітикою OLX Доставка з кінця квітня, в середньому на Нову Пошту замовляють дорожчі товари.

Електроніку у 2,6 раза частіше купують через Нову Пошту. А от товари для дому та саду, навпаки, більше замовляють до відділення Укрпошти. При цьому середній чек товарів з OLX Доставка, замовлених з Новою Пошто, більший – 906 грн у порівнянні з 428 грн (замовлення з Укрпоштою).

Українці оформлюють покупки на смартфоні у 71% випадків. У 42% – це відбувається через ноутбук. За даними OLX, у травні та червні платформу відвідали через смартфон та мобільну версію 869 тис. разів. При цьому з iOS – 132 тис., з Android – 617 тис. А з десктопу користувачі заходили 83 тис. разів.

Джерело: OLX