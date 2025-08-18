Отдел безопасности Seagate громит производителя фальшивых HDD вместе с полицией Малайзии

По данным немецкого издания Heise, в деле поддельных жестких дисков Seagate был достигнут значительный прогресс. Как в боевике, команды безопасности представительств Seagate в Сингапуре и Малайзии вместе с местными правоохранителями Малайзии провели рейд на складе вне Куала-Лумпура. Этот склад занимался нелегальной подготовкой поддельных жестких дисков Seagate.

Во время рейда правоохранители обнаружили примерно 700 поддельных HDD Seagate, у которых были сброшены SMART-показатели, чтобы их можно было продать как новые. Конфискованная партия включала несколько моделей из широкого ассортимента Seagate с объемом до 18 ТБ. Однако подделки касались не только Seagate. Также были найдены HDD Kioxia и Western Digital.

Seagate подозревает, что использованные диски происходят из Китая после бума криптовалют Чиа. После падения курса криптовалюты многие майнеры продали эти диски в мастерские, где их нелегально перепаковали и подготовили как новые. По оценкам Heise, в обращении находится не менее одного миллиона таких дисков, хотя точное количество восстановленных HDD неизвестно. Заметим, это не впервые майнеры Chia распродают подержанные накопители под видом новых.

Нелегальная мастерская, вероятно, была одной из многих подобных заведений, и в ней работали 6 человек. Их обязанности включали сброс SMART-значений, очистку дисков, переклейку этикеток и переупаковку для дальнейшей продажи через локальные платформы электронной коммерции. Иногда диски даже «апгрейдили», повышая их рыночную ценность, например, превращая Barracuda в более дорогие IronWolf или SkyHawk.

Вследствие этого инцидента Seagate ужесточила партнерскую программу. Теперь партнеры обязаны контрактно покупать и перепродавать диски только через авторизованных дистрибьюторов Seagate. Кроме того, компания внедрила программу Global Trade Screening для выявления и исключения потенциально подозрительных поставщиков, попадающих в санкционный список.

Хотя поддельные диски были ограничены немецкоязычными странами, некоторые пользователи сообщали о них из Австралии и США. В глобально связанном мире было бы наивно думать, что ни один поддельный диск не попал на международный рынок.

В то же время новая находка поддельный дисков Kioxia и Western Digital означает, что потребителям следует быть чрезвычайно осторожными, покупая HDD не у крупных ритейлеров или третьих лиц.

