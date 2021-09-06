Не взлетела: Майнеры криптовалюты Chia распродают б/у SSD и HDD под видом новых





Весной этого года криптовалютную общественность взбудоражила валюта Chia, майнинг которой не требовал вычислительных мощностей CPU или GPU, а был основан на использовании пространства накопителей. Майнеры ринулись активно скупать жёсткие диски и твердотельные накопители, что спровоцировало рост цен на эти комплектующие. Ёмкость сети Chia Coin за один лишь месяц выросла в 10 раз и превысила 1 эксабайт.

Но в дельнейшем что-то пошло не так, и стоимость новой криптовалюты начала снижаться. На пике своей популярности в мае этого года одна монета Chia стоила $1614. Но сейчас её цена снизилась до $263 (на момент подготовки материала). В результате, майнеры утратили веру в Chia Coin, прекращают её добычу и распродают своё оборудование, которое использовалось для майнинга этой криптовалюты.

Поэтому сейчас на рынок в большом количестве начали поступать бывшие в употреблении жёсткие диски и твердотельные накопители. При этом зачастую на онлайн-площадках такие устройства позиционируются как новые. Майнеры скупали накопители во время высокой популярности криптомонеты, когда стоимость SSD и HDD возросла из-за высокого спроса. Сейчас ситуация иная, и майнерам приходится продавать накопители себе в убыток. Но даже при более низкой цене, даже если она ниже среднерыночной, следует проявлять осторожность при покупке накопителей.

Дело в том, что майнинг Chia Coin создаёт очень большую нагрузку на жесткие диски и твердотельные накопители. Зачастую майнинг не только аннулирует гарантию, но также может повредить накопитель до такой степени, что его невозможно использовать в дальнейшем, или же накопитель может содержать большое количество повреждённых секторов, что приведёт к безвозвратной потере данных. Для сравнения, стандартный жесткий диск емкостью 1 ТБ при типичном использовании вполне нормально прослужит 10 лет. Но при майнинге Chia Coin его хватит всего примерно на 80 дней. А учитывая, что большинство этих накопителей было куплено в мае в период бума, срок их работы уже превышает 80 дней. Таким образом, покупатели б/у накопителей под видом новых рискуют получить неработоспособное устройство, которое можно использовать лишь в качестве пресс-папье. Таким образом, сейчас было бы разумным воздержаться от поиска более дешёвых накопителей на онлайн-рынках.

Отметим, это не первый раз, когда майнеры активно распродают бывшее в употреблении компьютерное оборудование под видом нового. Несколько месяцев назад китайские майнеры начали распродавать б/у видеокарты под видом новых. Теперь история повторяется с накопителями.

Источник: wccftech