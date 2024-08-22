Отец-алиментщик хакнул правительственные базы данных, чтобы инсценировать собственную смерть

Американца приговорили к почти семи годам заключения за то, что он взломал правительственные системы и официально объявил себя умершим, чтобы избежать выплаты алиментов.
Министерство юстиции США обнародовало детали дела Джесси Кипфа, 39-летнего мужчины, которого приговорили к 81 месяцу заключения за компьютерное мошенничество и кражу личных данных. Приговор вынесли во вторник.
В январе 2023 года Кипф использовал учетные данные врача для доступа к Системе регистрации смертей Гавайев. Там он создал «дело», которое зафиксировало его собственную смерть. Злоумышленник заполнил форму свидетельства о смерти штата Гавайи, назначил себя медицинским удостоверителем и подтвердил свою смерть цифровой подписью врача. Поскольку документы были оформлены правильно, многие правительственные базы данных обозначили Кипфа умершим.
Мотивацией для инсценировки смерти стало желание избежать выплаты алиментов и погашения задолженности по ним. На суде представили доказательства, в частности историю поиска в интернете с ноутбука Кипфа, где он искал информацию о том, как «Удалить алименты в Калифорнии для умершего».
Кипф не ограничился инсценировкой собственной смерти. Он украл другие учетные данные и использовал их для доступа к реестрам смертей других штатов, частным бизнес-сетям, правительственным и корпоративным сетям. По утверждению Министерства юстиции, злоумышленник пытался продать доступ к этим сетям потенциальным покупателям в даркнете.
Мужчина признал свою вину. После освобождения, которое состоится минимум через пять лет и восемь месяцев, ему придется заплатить более $195 000. Эта сумма покроет как просроченные алименты, так и расходы на возмещение ущерба, нанесенного компьютерным системам, к которым он получил доступ.
По данным New York Times, ранее Кипфа уже осуждали за владение устройствами для финансовых операций, которые ему не принадлежали. Кроме того, против него выдвинуто обвинение в использовании похищенных кредитных карт.
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Источник: TheRegister
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