Криптомошенники обманули пенсионера трижды подряд: на "инвестициях", на "гарантиях" и на "возврате" средств

66-летний житель Гонконга стал жертвой многоэтапной криптовалютной аферы, в результате которой за полгода потерял около $840 тыс. Мошенники последовательно использовали многоступенчатую схему, включая инвестиционные обещания и «возврат» похищенных средств.





По данным полиции и CyberDefender, инцидент начался в сентябре 2025 года, когда мужчина получил сообщение в WhatsApp от лиц, которые представлялись специалистами по инвестициям в цифровые активы. Они убедили его перевести около $180 тыс. и перевести криптовалюту на контролируемый ими кошелек. После этого связь с «консультантом» исчезла.

После первой потери потерпевший попытался восстановить средства и снова стал целью мошенников. Другой злоумышленник вышел на связь и предложил услугу возврата похищенных активов. В качестве «гарантийного депозита» он выманил еще $75 тыс., после чего также прекратил любую коммуникацию.





В январе 2026 года состоялась третья фаза атаки. Очередной псевдоэксперт заявил, что может вернуть все предыдущие потери, если человек инвестирует дополнительно. Он убедил потерпевшего приобрести криптовалюту на сумму $585 тыс. и перевести ее на указанный адрес. После транзакции связь снова была потеряна.

Всего за три отдельных эпизода потери составили примерно 6,6 млн гонконгских долларов, что эквивалентно около $840 тыс. В полиции Гонконга отметили, что все три случая, вероятно, являются частями одной скоординированной схемы, где разные роли выполняли связанные между собой группы мошенников.

Правоохранители подчеркнули, что модель атаки построена на повторном использовании одной и той же жертвы. Сначала создается иллюзия инвестиционной прибыли, далее предлагается «восстановление» утраченных средств за дополнительную оплату, а затем запускается финальная фаза с большим вложением в якобы безопасный актив. В CyberDefender отдельно отметили, что подобные схемы становятся все более распространенными на фоне роста криптовалютных мошенничеств в регионе.

По данным аналитической компании Hacken, в 2025 году общие потери Web3-сектора достигли около $3,95 млрд, что отражает масштаб проблемы киберпреступности в криптоиндустрии. Полиция отметила, что характерными признаками таких атак остаются обещания гарантированного дохода и предложения быстрого возврата потерянных инвестиций, которые используются как инструмент повторного обмана уже пострадавших пользователей.

Похожие многоступенчатые схемы фиксируются и в других юрисдикциях, где мошенники повторно выходят на уже пострадавших инвесторов под видом «команд по возврату активов». В частности, в 2024-2025 годах в США и Сингапуре правоохранители описывали случаи так называемых recovery scam, когда жертвы после первичной потери средств теряли еще десятки или сотни тысяч долларов, соглашаясь на дополнительные «комиссии» или «страховые депозиты» для якобы разблокировки криптокошельков.

В ряде таких дел используется одна и та же логика: сначала создается иллюзия прибыли или инвестиционного успеха, после чего запускается второй этап — платное «восстановление», которое на практике лишь увеличивает общие потери потерпевших.

Источник: Reddit