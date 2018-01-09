Panasonic показала 4K OLED телевизоры FZ800 и FZ950
Компания Panasonic привезла на выставку CES 2018 парочку новых OLED телевизоров FZ800 и FZ950. Они имеют диагональ экрана 55 и 65 дюймов, соответственно.
Обе представленные новинки поддерживают разрешение 4K и способны воспроизводить HDR контент (поддерживается стандарт HDR10+, но не Dolby Vision HDR). Устройства оснащены собственным процессором Panasonic HCX, в котором реализована поддержка функции Dynamic LUT (Lookup Table). Благодаря этому для различных сцен видео могут подбираться наиболее подходящие параметры яркости, контрастности, цветности.
Информация о цене и сроках начала продаж новых телевизоров Panasonic FZ800 и FZ950 пока не сообщается.
Источник: Engadget