PayPal, добро пожаловать в Украину. Глава Минцифры Михаил Федоров призвал платежную систему открыть все возможности для украинцев

Мировые компании продолжают покидать российский рынок, открывающий новые возможности не только для автомобильных заводов Украины, но и многих других сфер бизнеса. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров за последние две недели привлек внимание руководства многих IT-компаний в Украину и, очевидно, не собирается останавливаться на достигнутом — чиновник официально обратился к PayPal, которая на днях прекратила деятельность в рф, и призвал CEO международной платежной системы Дэна Шульмана «наконец-то открыть все функции для украинцев.

Министр подчеркнул, что в нынешних условиях массовой внутренней и внешней миграции это «сверхважно».

Сейчас PayPal работает в Украине частично — на принятие выпущенных украинскими банками карт Visa и MasterCard для оплаты ими товаров и услуг в интернете. Это используется в основном для оплаты покупок в зарубежных интернет магазинах. PayPal не позволяет платить и переводить деньги в Украину, поэтому денежные переводы и возможность получения платежей за продажу товаров и услуг для украинцев недоступны.

В прошлом году в Украине приняли новый закон о платежных услугах, а его соавтор Ольга Василевская-Смаглюк тогда заявила, что «наконец-то в Украину сможет зайти PayPal». В то же время известно, что одна из крупнейших международных платежных систем игнорирует украинский рынок не столько из-за несовершенства законодательства, сколько по экономическим причинам (пока они считают этот шаг экономически нецелесообразным). Но с тех пор прошел год, поэтому не исключено, что, учитывая нынешние обстоятельства, PayPal изменит позицию и наконец-то полноценно заработает в Украине. С другой стороны, за последние несколько лет в Украине появилось немало достойных альтернатив и ожидания уже не столь высоки.