Первую партию умных часов Lenovo Watch X продали всего за 15 секунд

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Месяц назад компания Lenovo представила гибридные умные часы Lenovo Watch X, а сегодня провела первую распродажу данной модели в Китае, во время которой все экземпляры стоимостью $50 были раскуплены всего за 15 секунд.

Напомним, что Lenovo Watch X представляет собой улучшенную версию прошлогодней модели умных часов Lenovo Watch 9. Корпус новинки выполнен из нержавеющей стали, а циферблат со стрелками и OLED-экраном защищен сапфировым стеклом. Умные часы доступны в черном и серебристом исполнении, на выбор будет предлагаться кожаный ремешок или вариант с металлическим плетением и магнитной защелкой. Модель защищена от попадания влаги, при этом она без проблем выдерживает погружение на глубину до 80 метров.

Часы Lenovo Watch X получили полный набор датчиков, среди которых сенсор сердечного ритма, сенсор кровяного давления, барометр, гироскоп, акселерометр, а также геомагнитный датчик. Емкость батареи Lenovo Watch X составляет 600 мАч, чего по данным производителя достаточно для автономной работы на протяжении 45 дней. Синхронизация со смартфоном осуществляется посредством Bluetooth 5.0 LE.

Отметим, что на данный момент часы Lenovo Watch X доступны для покупки исключительно на территории Китая, планы по выводу модели на международный рынок пока не озвучивались.

Источник: Gizmochina