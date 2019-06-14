Первые устройства с разъемами USB 4 выйдут в конце 2020 года





В начале марта отраслевая организация USB Implementers Forum (USB-IF), развивающая и продвигающая технологию USB, поделилась первыми подробностями о следующей версии популярного интерфейса — USB 4. В основе USB 4, обратно совместимого с предыдущими версиями стандарта USB, лежит технология Thunderbolt 3 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с — это вдвое больше по сравнению с нынешним стандартом USB 3.2. Впервые анонсируя стандарт USB 4 в марте организация USB-IF обещала опубликовать финальные спецификации в середине года. На недавней выставке Computex 2019 журналистам AnandTech удалось пообщаться с представителями USB-IF и узнать, как продвигается разработка стандарта.

Спецификации следующего поколения интерфейса USB сейчас имеют номер версии 0.7. В то же время представители USB-IF заверили, что процесс разработки продвигается довольно быстро, и финальные спецификации могут появиться до конца лета. В USB-IF раздумывают над выпуском нового логотипа и системы маркировки, что позволит легко отличить разъем с поддержкой USB 4 от других USB Type-C, поддерживающих более старые версии стандарта.

Ожидается, что первые устройства, поддерживающие стандарт USB 4, поступят в продажу ближе к сезону рождественских и новогодних праздников 2020 года. Учитывая, что USB 4 создан на базе протокола Thunderbolt 3, первым делом он должен появиться в компьютерах на базе аппаратной платформы Intel.

Напомним, что USB 4 также поддерживает стандарты HDMI 2.0 и Display 1.2 для передачи видео с возможностью подключения двух дисплеев 4K либо одного дисплея 5K по одному кабелю и протокол USB Power Delivery (мощность зарядки до 100 Вт).

Источник: AnandTech