Новости Авто 14.07.2025 comment views icon

Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15

Электрификация добралась даже до самых традиционных автокомпаний. Bentley, известная своими мощными бензиновыми двигателями и классической роскошью, впервые показала, каким может быть ее полностью электрический автомобиль. Это не серийная модель, а концепт, но в нем уже заложен взгляд в следующее десятилетие. Его вдохновением стал легендарный купе Speed Six 1930 года, известный как Blue Train.

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Bentley всегда отличалась двигателями — особенно своим 6,75-литровым V8 с двойным турбонаддувом, ставшим символом бренда на десятилетия. Но с начала 2000-х, после того как компанию приобрел концерн Volkswagen (а Rolls-Royce достался BMW), пути двух британских марок разошлись. И теперь Bentley предстоит доказать, что ее автомобили заслуживают премиальной цены, даже не имея собственного двигателя. Вот почему компания обращается к своему прошлому — ещё до слияния с Rolls-Rolls — вплоть до легендарного купе Speed Six Blue Train 1930 года. К тому же, эта модель имеет уникальные дизайнерские решения, которые перешли в новый концепт.

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Итак, концепт Bentley EXP 15 имеет необычную компоновку. У него есть три двери, три сиденья и покатая крыша в стиле туристических авто 1930-х годов. Сиденье может вращаться для удобного выхода из авто. По словам главного дизайнера интерьеров Даррена Дея, все продумано до мелочей и для идеальных фото:

«Сиденье может вращаться, и вы выходите, совершенно невозмутимо, не пытаясь вылезти из машины, как это бывает в некоторых суперкарах. Вы просто выходите с достоинством, и фото для Instagram идеальное».

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Bentley не раскрыла никаких технических характеристик этого автомобиля, ограничившись лишь упоминанием, что он «полностью электрический». Компания делает основной упор на комфорте и роскоши. По ее словам, инновационная планировка салона позволяет пассажирам комфортно растянуться рядом с доступными отделениями для хранения вещей, в которых можно разместить бар, ручную кладь или даже домашних животных. В задней части предусмотрены сиденья, которые можно использовать для пикников или просмотра детского футбола. Bentley хочет, чтобы авто дарило комфорт кроссовера, но в то же время выглядело как элегантный гран-турер.

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«Красота концептуального автомобиля заключается не только в позиционировании нашего нового языка дизайна, но и в том, чтобы проверить, куда движется рынок», — заявляет Робин Пейдж, директор по дизайну Bentley. «Понятно, что кроссоверы — это растущий сегмент, и мы понимаем рынок GT… но самым сложным сегментом является седан, потому что он меняется. Некоторые клиенты хотят классическую «трехсекционную» форму седана, другие — «односекционный» дизайн, а еще другие — что-то более изысканное. Поэтому это был шанс для нас поговорить с людьми и получить представление».

Bentley не упоминает о технических характеристиках или запасе хода своего полностью электрического автомобиля. Неизвестно даже, когда он выйдет на рынок. Единственное что понятно уже сейчас — первый электромобиль Bentley будет большим, просторным и роскошным.

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Источник: electrek

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