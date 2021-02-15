Первый FPV-дрон от DJI засветился на видео с распаковкой





Первый FPV-дрон от DJI (позволяет совершать полеты от первого лица) до сих пор не анонсирован, хотя в сети уже появлялись его фотографии. Теперь же канал Dominion Drones опубликовал видео распаковки дрона «FPV Combo» и уточнил некоторые характеристики устройства (на канале уже нет ролика, но его перепостил SpiderMonkey FPV).

Видео позволяет рассмотреть внешний вид дрона, который оборудован камерой для полетов от первого лица, и дополнительными сенсорами, вероятно, позволяющими избегать столкновений с препятствиями. Контроллер дрона больше похож на геймпад, а новые очки стали легче, чем модель от DJI, выпущенная в 2019 году. FPV Combo может разгоняться до скорости 93 миль/час (150 км/час).

На канале SpiderMonkey FPV также выложили небольшой ролик, в котором демонстрируется запись с камеры FPV-дрона. Такой гаджет пригодится не только для гонок дронов, но и для записи различных футажей.

Ожидается, что DJI представит FPV-дрон в марте этого года. Впрочем, не так давно компания столкнулась с баном от американского правительства, поэтому планы могут быть пересмотрены.

Источник: Engadget