Xiaomi подала в суд на власти США из-за недавних санкций и обвинений в связях с армией КНР

В последние дни своей работы администрация предыдущего президента США Дональда Трампа внесла китайскую компанию Xiaomi в черный список. При этом компанию обозначили как «коммунистическую китайскую военную компанию». В связи с этим в отношении Xiaomi вводились некоторые ограничения, утверждённые администрацией Трампа в ноябре предыдущего года. В частности, Executive Order запрещает американским фондовым и инвестиционным компаниям вкладывать капитал в компании, на которые накладываются ограничения.

Если это решение останется в силе, все американские институциональные инвесторы, вложившие деньги в Xiaomi, будут вынуждены отказаться от участия в компании к ноябрю. Среди таких крупных и известных инвесторов можно назвать Qualcomm Inc., BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. и State Street Corp. Естественно, компанию Xiaomi это не устраивает. В связи с этим она подала в суд на правительство США в надежде отменить запрет на инвестиции.

Так, Xiaomi Corp подала иск в окружной суде Колумбии против министерства обороны и казначейства США, оспаривая своё включение в чёрный список. В качестве ответчиков китайская компания также назвала министра обороны Ллойда Остина и министра финансов Джанет Йеллен. Представители Xiaomi назвали внесение компании в чёрный список «неконституционным» и отметили в суде, что:

«Xiaomi столкнётся с неизбежным, серьёзным и непоправимым ущербом, если Указание останется в силе, и ограничения вступят в силу…»

В указанном чёрном списке помимо Xiaomi также числятся и другие компании, включая китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co., компанию по выпуску чипов Semiconductor Manufacturing International Co., производителя дронов SZ DJI Technology Co. И это лишь некоторые наиболее известные компании.

С приходом новой администрации Байдена можно было бы ожидать более мягкого разрешения ситуации с ограничениями в отношении некоторых китайских компаний. Однако на данный момент судебные иски Xiaomi являются явным усилением продолжающейся экономической и политической напряженности между США, Китаем и различными предприятиями.

Источник: gsmarena