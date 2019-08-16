Первый норвежский электросамолёт с пассажирами на борту потерпел крушение





Самолёт с электродвигателем Alpha Electro G2 упал в озеро вблизи норвежского города Арендал. Воздушное судно, принадлежащее государственной компании Avinor, которая управляет большинством гражданских аэропортов в Норвегии, выполняло показательный полёт. На борту находились глава компании Дак Фальк-Петерсен и представитель правительства. Никто не пострадал.

Этот инцидент может сказаться на планах по электрификации авиатранспорта Норвегии к 2040 году. В своём интервью в прошлом году Фальк-Петерсен выразил надежду на то, что пассажирские полёты на электросамолётах будут осуществляться в 2025 году, но теперь сроки реализации этого плана могут быть сдвинуты. На текущий момент неясно, что именно послужило причиной аварии. Пилот заявил, что произошла внезапная потеря мощности двигателя на пути к аэропорту, из-за чего транспортное средство начало снижаться и на скорости примерно 70 км/ч ударилось о воду.

Alpha Electro G2 производства Pipistrel – это первый электрический двухместный самолёт, коммерческое производство которого было одобрено. Дальность его полёта составляет 130 км, а максимальное время пребывания в воздухе – около часа. Первые испытания самолёта в Норвегии состоялись в прошлом году.

Норвегия является идеальным испытательным полигоном для электротранспорта. Электричество в большинстве случаев поступает из экологически чистых источников (98% составляют гидроэлектростанции). Страна уже лидирует по количеству проданных электромобилей, а её внутренние воздушные рейсы являются одними из самых загруженных в Европе. Таким образом у Норвегии есть огромный потенциал для их электрификации. Но это очень сложная задача. Современные аккумуляторные батареи достаточной для взлёта воздушного судна мощности невероятно тяжелые. Помимо этого, реактивное топливо даёт примерно в 43 раза больше энергии, чем эквивалентная в расчёте на массу батарея. Тем не менее многие компании работают над тем, чтобы преодолеть эти проблемы и уменьшить зависимость полётов от ископаемого топлива. К ним относятся как небольшие стартапы, так и авторитетные компании вроде Airbus и Boeing.

Источник: The Verge