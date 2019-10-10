Первый «украинский» стартап-единорог. Grammarly привлек $90 млн инвестиций и получил оценку в $1 млрд

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Основанный тремя украинцами (Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером) стартап Grammarly, развивающий одноименный онлайн-сервис по проверке правописания и грамматики текста на английском языке, сообщил об успешном закрытии очередного раунда финансирования. По его итогам стартап привлек дополнительные инвестиции на общую сумму $90 млн и стал «единорогом» – оценка рыночной стоимости достигла $1 млрд. Таким образом, Grammarly – первый «украинский» стартап-единорог.

Новые раунд финансирования возглавила компания General Catalyst, к которой присоединились текущие (среди них — IVP) и новые инвесторы.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, с момента первого раунда инвестиций в мае 2017 года Grammarly увеличила количество пользователей больше чем втрое и сейчас ее сервис ежедневно помогает более 20 миллионам людей.

Привлеченные средства пойдут на дальнейшее расширение возможностей и совершенствование сервиса. В числе других приоритетов значится недавно запущенный детектор тона — цель в том, чтобы предоставлять пользователям практические рекомендации касательно его адаптации.

За последние два года Grammarly существенно расширила количество рекомендаций, которые предоставляет ее онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта. И сейчас возможности продукта выходят далеко за рамки исправления грамматики. Возможности сервиса включают рекомендации касательно лаконичности сообщения, разнообразия выбранных слов и инклюзивности языка. Также Grammarly может предоставлять советы по достижению определенной цели письменного сообщения, его последовательности, и помогает подбирать нужные слова просто на ходу благодаря функции подбора синонимов в мобильной клавиатуре. Последние дополнение в арсенале возможностей Grammarly — вышеупомянутый детектор тона, который помогает пользователям убедиться, что их сообщение будет восприниматься так, как они планировали.

Продуктовая линейка Grammarly также включает мобильные клавиатуры для iOS и Android, браузерное расширение для Google Docs и Medium, веб-редактор Grammarly и запустила бизнес-решение Grammarly Business, призванное упростить процесс покупки лицензий для корпоративных клиентов и поддержать их последовательную профессиональную коммуникацию.

Недавно компания открыла четвертый офис в канадском Ванкувере и вдвое увеличила количество членов команды в офисах в Киеве, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В планах на ближайшее будущее — расширить текущее офисное пространство в Киеве на дополнительные 1300 м², на которых смогут разместиться еще 130 человек.