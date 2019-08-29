Первый умный телевизор Redmi представлен: диагональ 70 дюймов, поддержка 4K и HDR, цена $530

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В рамках бренда Redmi был представлен первый для него умный телевизор, который получил сравнительно доступную цену.

Умный телевизор Redmi TV получил 70-дюймовую панель с поддержкой разрешения 4K. Также заявлена поддержка HDR. Для обеспечения высокого качества изображения используется программная платформа Picture Quality Engine шестого поколения. Изображение дополнено звуковым сопровождением с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD. Для нужд системы используется 4-ядерный 64-битный процессор Amlogic с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство несёт на борту модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Также в наличии имеются 3 входа HDMI и два порта USB. В качестве программной оболочки используется PatchWall. Комплектный пульт дистанционного управления поддерживает возможность управления при помощи голосовых команд и возможность работы с голосовым ассистентом.

Умный телевизор Redmi TV с 70-дюймовым дисплеем поступит в продажу в Китае по цене около $531. Для сравнения, в таком же ценовом диапазоне продаётся умный телевизор Honor, но с 50-дюймовым экраном.

Источник: gizchina