Petcube представил новую умную камеру для животных Petcube Bites 2 Lite со встроенной кормушкой по цене $125

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Украинская компания Petcube представила новую камеру для ухода за животными со встроенной кормушкой Petcube Bites 2 Lite. Устройство позволяет владельцам животных ухаживать за своими любимцами отдаленно через смартфон, а также слышать и говорить с ними.

Bites 2 Lite передает на смартфон пользователя HD-видео в качестве 1080p через широкоугольный объектив в 160°, имеет 8-кратное цифровое увеличение и ночное видение на расстоянии до 9 метров в темноте. Кроме того камера обеспечивает двустороннюю аудиосвязь, позволяя слышать, что происходит в комнате и разговаривать со своим домашним любимцем.

Камера имеет минималистичный дизайн, который подойдет практически к любому интерьеру. Также этой осенью Pecube выпустит цветные контейнеры для лакомства. В качестве дополнительного аксессуара можно будет приобрести розовый, голубой или оранжевый хоппер, изготовленные из твердого пластика, что делает их безопасными даже для больших собак.

Petcube Bites 2 Lite использует те же мобильные приложения, что и другие продукты компании — Petcube Bites 2, Petcube Play 2 и Petcube Cam. Пользователи могут легко переключаться между различными устройствами, а также делиться доступом к камере с семьей и друзьями.

«Целое поколение животных выросло во время пандемии. Многим домашние любимцы помогли пережить это сложное время. Сейчас мы возвращаемся в офисы, оставляем друзей дома, с обеих сторон возникает тревожность. Мы хотим сделать этот переход менее болезненным. Petcube Bites 2 Lite — это доступна качественная камера, которая поможет семьям меньше волноваться и лучше заботиться о своих четвероногих друзьях», — говорит Ярослав Ажнюк, СЕО и соучредитель Petcube.

Как и другие камеры компании, Bites 2 Lite дополняется сервисом Petcube Care, который сохраняет короткие клипы с историей событий, зафиксированных на камеру. С помощью компьютерного видения, Care регистрирует движения животных и людей, а также лай и мяуканье. Цена за подписку Petcube Care начинается от $3.99 в месяц.

Камеру уже можно приобрести на американском Amazon за $124,99.

Источник: AIN.UA, Product Hunt, Amazon