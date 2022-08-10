Петиция о легализации эротики и порно собрала 25 000 необходимых подписей. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский

Петиция к президенту Украины о легализации эротики и порно за месяц набрала более 25 тыс. подписей. Теперь ее обязательно должен рассмотреть Президент Украины.

На момент публикации этого сообщения ее подписали 25 112 человек, хотя остается еще 56 дней до истечения срока сбора подписей. Петицию зарегистрировали на сайте Офиса президента 4 июля 2022 года. Ее автор — Тарас Сиромский.

Автор петиции возмущается, что в Украине, в отличие от многих развитых западных стран, до сих пор действует средневековый запрет на порнографическую деятельность, а закон, устанавливающий уголовную ответственность за порнографию, принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. К тому же, он не учитывает роль эротики в современном искусстве.

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«Данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может выехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он только вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев» Тарас Сиромский, автор петиции о легализации эротики и порнографии в Украине

Тарас Сиромский также упоминает о многочисленных злоупотреблениях со стороны правоохранителей, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии. Собственно, можно вспомнить недавний резонансный случай — в Полтавской области харьковчанку приговорили к трем годам условно и 12 356 грн штрафа за распространение нюдсов в Telegram. И это тогда, когда существует активистское движение «Теронлифанс», на откровенных фото собирающих деньги для ВСУ и волонтеров. В то же время известно о многочисленных случаях , когда правоохранители за деньги налогоплательщиков проводят закупки порнографического материала для поиска таких «преступников» из OnlyFans. И в то же время Гетманцев хвастается поступлением в бюджет сотен тысяч долларов налогов от того же OnlyFans.

Да, это достаточно сюрреалистически абсурдная ситуация, поэтому мы надеемся, что Президент не просто отреагирует на петицию, а поручит исправить эту несправедливость, и уже скоро порнография будет декриминализирована и выведена из тени.

На прошлой неделе Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, ранее собравшей необходимые 25 тыс. подписей. Президент отметил, что Конституцию во время войны изменить нельзя, однако правительство «нарабатывает» варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства и «принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина».