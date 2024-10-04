Peugeot e-408: конкурент Tesla Model 3 с запасом хода 453 км

Peugeot представила свой новый электромобиль — e-408 в кузове фастбэк. Он имеет общую основу с Peugeot e-308, но может похвастаться уникальной силовой установкой и дизайном, призванным конкурировать с таким известным игрокам, как Tesla Model 3 и Polestar 2.

Одним из ключевых различий между e-408 и его братом, e-308, является аккумулятор. Peugeot e-408 получил более крупную батарею емкостью 58,2 кВт-ч, обеспечивающую запас хода 453 км по циклу WLTP. Новинка по автономности уступает Tesla Model 3 Long Range и Polestar 2 Long Range, которые предлагают 628 км и 657 км соответственно.

Peugeot защищает свой выбор относительно небольшой батареи, заявляя, что средний ежедневный проезд для покупателя автомобиля C-сегмента составляет всего 45 км. Хотя многие покупатели электромобилей рассматривают запас хода как важный фактор при выборе конкретной модели. Пока нет информации, появится ли в e-408 аккумуляторный блок емкостью 98 кВт-ч, который есть в Peugeot e-3008 и e-5008.

Скорость зарядки — ещё одна сфера, где e-408 отстаёт от конкурентов. С максимальной мощностью 120 кВт эта модель вдвое уступает возможностям Kia EV6 (240 кВт).

Несмотря на это, Peugeot e-408 может кое-что предложить. Его аэродинамический дизайн с коэффициентом лобового сопротивления 0,28 способствует эффективности. Автомобиль оснащён электродвигателем мощностью 207 л.с., обеспечивающим крутящий момент 332 нм. Хотя официальные данные об ускорении пока не раскрываются, ожидается, что эта модель будет быстрее e-308, которая разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,8 секунды.

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Визуально e-408 почти идентичен своему коллеге с ДВС, за исключением тонкого значка «e» сзади. Этот выбор дизайна, по словам Peugeot, был сознательным, чтобы сохранить привлекательную эстетику 408. Внутри e-408 оснащён фирменной системой Peugeot i-Cockpit с компактным рулём и поднятой 10-дюймовой приборной панелью. Интерьер дополняют 10-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также отдельный сенсорный экран i-Toggle.

Peugeot e-408 дебютирует на Парижском автосалоне позже в этом месяце, европейская цена стартует от €43 900 за комплектацию Allure и €45 900 за комплектацию GT.

Источник: arenaev