Pfizer и BioNTech завершили финальные испытания вакцины от коронавируса, повысив оценку ее эффективности до 95%

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Американский фармгигант Pfizer сообщил о завершении третьей стадии клинических испытаний созданной им совместно с немецкой компанией BioNTech вакцины от COVID-19 (BNT162b2) и одновременно повысил оценку эффективности препарата до 95%.

Предварительными результатами испытаний Pfizer делилась 9 ноября — тогда фармкомпания говорила о 90-процентной эффективности вакцины по итогам 94 случаев заражения COVID-19 в обеих группах (вакцинированных и получивших плацебо) испытуемых. Сейчас же количество заболевших достигло необходимого для отчета о безопасности значения — COVID-19 диагностировали у 170 человек

Третья стадия клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 от Pfizer/BioNTech стартовала по всему миру 27 июля. Из 43 661 участников по состоянию на 13 ноября 41 135 человек дважды вакцинировали (половина получила вакцину, а другая вторая — плацебо). Из 170 участников, заболевших через две недели после второй дозы вакцины, 162 получали плацебо и восемь — вакцину. Следовательно, эффективность вакцины составляет 95% (p <0.0001).

Pfizer утверждает, что ее вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Отдельно Pfizer указывает эффективность вакцины в группе старше 65 лет — 94%. В комментарии The New York Times иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки назвала этот результат «поистине выдающимся», учитывая, насколько сложно защитить эту возрастную группу с помощью вакцин от обычного гриппа.

Pfizer также отчиталась, что каких-либо серьезных побочных эффектов ни у кого из тех, кто получил вакцину, не наблюдалось. Среди самых распространенных побочных эффектов указываются повышенная утомляемость (3,8%) и головная боль (2%).

В течение нескольких дней Pfizer намерена обратится в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США за срочным разрешением на использование вакцины (EUA). Также Pfizer и BioNTech намерены обратиться за получением разрешений в другие регулирующие органы по всему миру. То есть, Pfizer имеет все шансы первой сертифицировать свою вакцину от коронавируса.

В этом году Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 миллионов доз, чего будет достаточно для защиты 25 миллионов человек, а в 2021 году — 1,3 миллиарда доз. В первую очередь они будут распределены среди медработников и людей из групп риска (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и т.д.).

На следующей неделе стоит ожидать обновления от Moderna, которая буквально отчиталась о предварительных результатах испытаний своей вакцины, заявив об эффективности 94,5%.

Третью фазу испытаний, в ходе которой оценивается непосредственная эффективность вакцины (путем сопоставления числа заболевших в группе вакцинированных и группе плацебо), сейчас проходит сразу нескольких вакцин по всему миру — удобно следить за прогрессом в реальном времени можно, например, здесь или здесь.