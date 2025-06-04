Photoshop для Android с ИИ и слоями: Adobe открыла бета-тест

В большинстве случаев мобильные фоторедакторы на Android ограничиваются простыми фильтрами и обрезкой. Этого достаточно для подавляющего большинства пользователей. Но владельцам устройств с большими экранами (планшеты или Chromebook) может хотеться большего. И вот теперь настоящий Photoshop официально пришел на Android. Да, не Express, не Touch, не очередной полуфункциональный эксперимент, а почти полноценный «Фотошоп». И пока что — бесплатный.

В мобильном Photoshop для Android есть большинство ключевых инструментов, знакомых из настольной версии: маски, клонирующий штамп, работа со слоями, трансформации, кадрирование и даже ряд инструментов на основе генеративного ИИ. Интерфейс на первый взгляд кажется минималистичным, но стоит начать работать со слоями или выделениями — и сразу появляются нужные инструменты.

Одним из главных акцентов мобильного приложения стали генеративные возможности на основе ИИ. Вы можете автоматически выделять объекты, удалять элементы из кадра, заменять фоны или добавлять что-то новое по текстовому запросу. Это работает так же, как и на компьютере, потому что обработка происходит через тот же облачный сервис Adobe. И хотя год назад это казалось бы революцией для мобильного приложения, сегодня конкуренты, такие как Magic Editor от Google, уже тоже не отстают.

Это уже третья (а может и четвертая, в зависимости от того, как считать) попытка Adobe перенести Photoshop на смартфоны. На этот раз — самая удачная. Новое приложение гораздо мощнее упрощенного Photoshop Express или древнего Photoshop Touch, который Adobe убрала из магазинов уже много лет назад. Если вы не очень уверенно чувствуете себя в «Фотошопе», в приложении есть встроенные обучающие материалы — просто нажмите на пиктограмму лампочки.

Конечно, ожидать от мобильной версии абсолютно всех функций настольного Photoshop было бы слишком оптимистично. Например, фильтров пока нет совсем, кадрировать можно только по соотношению сторон (а не по пикселям), а контекстное заполнение — «в разработке». Самое раздражающее, пожалуй, другое: чтобы пользоваться приложением, обязателен вход в аккаунт. Хотя это вполне предсказуемо, учитывая будущую монетизацию.

Adobe еще не раскрыла, как будет выглядеть платная модель. Если она будет похожа на мобильный Lightroom, базовые функции останутся бесплатными, а вот генеративные инструменты, требующие ресурсов, вероятнее всего, «переедут» в подписку Creative Cloud. А это — от $20 в месяц (и да, цену недавно подняли). Зато в подписку входит и настольный Photoshop, и Lightroom.

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Также непонятно, сколько продлится бесплатная бета. Если хотите попробовать мобильный Photoshop для Android — не медлите. Приложение уже доступно в Google Play (ранее в этом году также вышла версия для iPhone). Программа работает на большинстве современных смартфонов с Android 11 или более новым и не менее 6 ГБ оперативной памяти (рекомендуется — 8 ГБ). Приложение занимает около 600 МБ памяти.

Источник: arstechnica