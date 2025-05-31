Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 засветился в Европе: 11-дюймовый 2.5K-экран и цена от €199

Как ожидается, вскоре Xiaomi представит вниманию своих поклонников новый доступный планшет Redmi Pad 2. Это будет преемник модели Redmi Pad, вышедшей на рынок еще в 2022 году (хотя в прошлом году мир увидел компактный Redmi Pad SE 8.7). За это время оригинальная версия уже успела устареть, поэтому время выпуска планшета нового поколения уже давно пришло.

Итак, после почти трехлетней паузы преемник первого поколения наконец-то появился в европейских каталогах ритейлеров (во Франция, Германия, Бельгия). Хотя официального анонса еще до сих пор не было. Redmi Pad 2 не просто осовременился, планшет получил значительно более мощные характеристики — особенно в старшей версии с LTE.

Новый Xiaomi Redmi Pad 2 получил 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Внутри планшета разместился процессор MediaTek Helio G100. Его должно быть достаточно как для базовых задач, таких как просмотр контента или серфинг, так и для запуска игр на низких и средних настройках качества графики. Базовая версия предлагает поддержку Wi-Fi, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Если этого кому-то будет мало, можно выбрать версию с поддержкой 4G, наличием 8 ГБ ОЗУ и встроенного хранилища емкостью 256 ГБ.

Поскольку планшет бюджетный, камеры будут скромные: 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 9000 мА-ч. Планшет поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. Но, как это уже стало привычкой, зарядного устройства в комплекте для Европы не будет. Размеры новинки составляют 254,58×166,04×7,74 мм, а вес ─ 504 г. Устройство работает под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15. Хотя в дальнейшем Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus планируют избавиться от американских сервисов.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 в магазинах Европы засветился по цене €199 за базовую Wi-Fi-версию (4+128 ГБ памяти), а улучшенная модель с 4G (8+256 ГБ памяти) стоит €299. На выбор будут два цвета: мятно-зеленый и черно-серый. Официальную презентацию и старт продаж стоит ожидать уже в ближайшее время.

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Источник: gsmarena