Acer анонсировала Chromebook Plus Spin 714 с искусственным интеллектом Google

В дополнение к Chromebook для бизнеса компания Acer также анонсировала ноутбук-трансформер Chromebook Plus Spin 714, предназначенный для творчества и сотрудничества. Эта модель получила встроенные функции искусственного интеллекта Google.

Так, новинка предлагает улучшенные ИИ видеоконференции, функции для повышения простоты использования, например синхронизация файлов, Gemini в Google Docs, Sheets, Slides и Gmail. Также упоминается функция «помоги мне написать», доступная по щелчку правой кнопкой мыши, улучшенные возможности редактирования фотографий Google Photos Magic Editor. Дополнительно отмечается, что ноутбук предлагает возможности управления для бизнеса и учебных заведений с помощью Chrome Enterprise Upgrade и Chrome Education Upgrade.

Acer Chromebook Plus Spin 714 оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей) и антимикробным стеклом Gorilla Glass. Соотношение экрана к корпусу составляет 86,5%, а максимальная яркость — 350 нит. Дисплей обеспечивает охват 100% цветовой гаммы sRGB. Заявлена поддержка стилуса Active Stylus, а в корпусе есть отделение для его хранения.

Конфигурация может включать процессор Intel Core до модели Ultra 7, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель емкостью до 512 ГБ. За безопасность отвечают чип Titan C2 и устройства для считывания отпечатков пальцев. Acer Chromebook Plus Spin 714 содержит QHD (1440p) веб-камеру с функциями ИИ, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также проводные интерфейсы HDMI 2.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и разъем USB Type-A. Аккумулятор обеспечивает автономность «в течение всего дня». Устройство выполнено в алюминиевом корпусе, сертифицировано MIL-STD 810, имеет толщину 18,05 мм и вес 1,46 кг.