Пилот Delta подал в суд на авиакомпанию за якобы кражу разработанного им приложения





Один миллиард долларов — такова сумма иска, который подал пилот Delta на авиакомпанию, обвинив ее в краже коммерческой тайны приложения для коммуникации, которое он разработал несколько лет назад. По данным Bloomberg, капитан Крейг Александер представил компании приложение QrewLive, вложив в его разработку собственные $100000. Программа позволяет экипажу удобно общаться между собой в случае отмены или задержки рейсов. Однако компания Delta отвергла его идею и несколько лет спустя запустила утилиту, которая по его словам, является идентичным инструментом.

Александер, по всей видимости, контактировал с генеральным директором Delta Эдом Бастианом еще в 2016 году после того, как из-за поломки компьютерной системы все полеты были приостановлены и обошлись компании более чем в $150 миллионов. Он сказал CEO компании, что у него есть решение для подобных ситуаций. Это привело к нескольким встречам с руководителями, которые устно заверили его, что собираются приобрести его приложение.

Согласно жалобе Александера, Delta в конечном итоге отказала ему, заявив, что его технология не соответствует потребностям, но потом запустила собственное приложение Flight Family Communications в 2018 году. Он назвал официальное приложение Delta «точной копией компонента обмена текстовыми сообщениями его коммуникационной платформы QrewLive». Что касается суммы иска, он сказал, что она основывается исключительно на экономии операционных расходов для Delta и составляет, по консервативным оценкам, $1 миллиард.

Истец работает в авиакомпании 11 лет и до сих пор является ее сотрудником. Представитель Delta Морган Даррант заявил Bloomberg: «Хотя мы серьезно относимся к утверждениям, указанным в жалобе г-на Александера, они не являются точным или справедливым описанием разработки Delta — собственной платформы обмена сообщениями для экипажа».

Источник: Engadget