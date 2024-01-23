Piranha Bytes отреагировала на слухи о закрытии – у создателей Gothic все плохо, но надежда есть

Несколько дней назад появились слухи о закрытии Piranha Bytes. Студия, создавшая серии игр Gothic, ELEX и Risen, выступила с официальным заявлением. Хотя студия утверждает, что не закрывается, она признала, что дела обстоят не очень хорошо.
Студия делает все, что в ее силах, чтобы не «выключать свет». Piranha Bytes вскоре предложит новую игру новому издателю. Если все пойдет хорошо, студия сможет работать над этим и обеспечит свое будущее.
«Уважаемые фанаты,
Да, это правда. Мы, Piranha Bytes, находимся в сложной ситуации. Много
новостэй о нас циркулируют прямо сейчас, и это наш ответ:
Пока не списывайте нас!
Мы делаем все, чтобы продолжать создавать миры, в которых вы можете потеряться.
Это то, для чего всегда бились наши сердца.
Мы уверены, что нам это удастся. Мы творческие умы и у нас есть идеи!
Мы держимся вместе, несмотря ни на что.
Сейчас мы сосредоточены на этой цели изо всех сил и делаем все необходимое, чтобы найти партнера для этого проекта. Как только будут какие-нибудь новости, мы поделимся ими с вами.
Спасибо за вашу постоянную поддержку!
Ваши Пираньи»
Однако все зависит от того, будут ли издатели заинтересованы в финансировании новой игры. Piranha Bytes создает довольно неплохие игры, но они не становятся хитами. И хотя их создатели – любимцы аудитории ПК, их последние релизы не слишком успешны в течение многих лет.
Напомним, что Embracer Group приобрела Piranha Bytes еще в 2019 году. Однако издательство в последнее время тоже сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Группа уже закрыла Campfire Cabal, Free Radical и Volition.
Проблемы Piranha не повлияют на развитие Gothic Remake – игру разрабатывает Alkimia Interactive, а издателем является THQ Nordic.
Источники: Piranha Bytes, DSOG