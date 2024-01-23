Piranha Bytes отреагировала на слухи о закрытии – у создателей Gothic все плохо, но надежда есть

«Уважаемые фанаты,

Да, это правда. Мы, Piranha Bytes, находимся в сложной ситуации. Много

новостэй о нас циркулируют прямо сейчас, и это наш ответ:

Пока не списывайте нас!

Мы делаем все, чтобы продолжать создавать миры, в которых вы можете потеряться.

Это то, для чего всегда бились наши сердца.

Мы уверены, что нам это удастся. Мы творческие умы и у нас есть идеи!

Мы держимся вместе, несмотря ни на что.

Сейчас мы сосредоточены на этой цели изо всех сил и делаем все необходимое, чтобы найти партнера для этого проекта. Как только будут какие-нибудь новости, мы поделимся ими с вами.

Спасибо за вашу постоянную поддержку!

Ваши Пираньи»