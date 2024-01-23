Новости Игры 23.01.2024 в 08:00 comment views icon

Piranha Bytes отреагировала на слухи о закрытии – у создателей Gothic все плохо, но надежда есть

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Андрей Русанов

Автор сайту ITC.ua

Piranha Bytes отреагировала на слухи о закрытии – у создателей Gothic все плохо, но надежда есть

Несколько дней назад появились слухи о закрытии Piranha Bytes. Студия, создавшая серии игр Gothic, ELEX и Risen, выступила с официальным заявлением. Хотя студия утверждает, что не закрывается, она признала, что дела обстоят не очень хорошо.

Студия делает все, что в ее силах, чтобы не «выключать свет». Piranha Bytes вскоре предложит новую игру новому издателю. Если все пойдет хорошо, студия сможет работать над этим и обеспечит свое будущее.

Piranha Bytes Gothic

«Уважаемые фанаты,

Да, это правда. Мы, Piranha Bytes, находимся в сложной ситуации. Много
новостэй о нас циркулируют прямо сейчас, и это наш ответ:

Пока не списывайте нас!

Мы делаем все, чтобы продолжать создавать миры, в которых вы можете потеряться.
Это то, для чего всегда бились наши сердца.

Мы уверены, что нам это удастся. Мы творческие умы и у нас есть идеи!
Мы держимся вместе, несмотря ни на что.

Сейчас мы сосредоточены на этой цели изо всех сил и делаем все необходимое, чтобы найти партнера для этого проекта. Как только будут какие-нибудь новости, мы поделимся ими с вами.
Спасибо за вашу постоянную поддержку!

Ваши Пираньи»

Однако все зависит от того, будут ли издатели заинтересованы в финансировании новой игры. Piranha Bytes создает довольно неплохие игры, но они не становятся хитами. И хотя их создатели – любимцы аудитории ПК, их последние релизы не слишком успешны в течение многих лет.

Напомним, что Embracer Group приобрела Piranha Bytes еще в 2019 году. Однако издательство в последнее время тоже сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Группа уже закрыла Campfire Cabal, Free Radical и Volition.

Проблемы Piranha не повлияют на развитие Gothic Remake – игру разрабатывает Alkimia Interactive, а издателем является THQ Nordic.

Новый трейлер Gothic 1 Remake на движке игры

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Источники: Piranha Bytes, DSOG

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