Gothic отпраздновала 25 лет: теперь она появится на iPhone и iPad

София Шадрина

Gothic відсвяткувала 25 років: тепер вона з'явиться на iPhone та iPad

В этом году классическая ролевая игра Gothic официально появится на мобильных устройствах под iOS: это стало частью празднования 25-летия франшизы. Об этом свидетельствует трейлер, который вышел на днях. Точная дата выхода и цена пока не объявлены, однако релиз подтвержден компанией-издателем.


В THQ Nordic подтвердили, что порт Gothic Classic действительно готовится для iPhone и iPad в 2026 году. Такое решение постановили в рамках празднования четверть-векового юбилея оригинальной Gothic, которая дебютировала 15 марта 2001 года и быстро обрела культовый статус среди ролевых проектов. Несмотря на наличие трейлера, в пресс-релизе четко указали только платформу iOS — версия для Android пока официально не анонсирована, и о ней ничего не известно.

«»Классическая ролевая игра в этом году появится на мобильных устройствах iOS. Детали, включая дату выхода и цену, будут объявлены в ближайшее время. Посмотрите первый тизер», — приглашает сообщение на сабреддите worldofgothic.

Сама Gothic Classic уже доступна на нескольких игровых платформах: она вышла на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а оригинальная версия игры все еще доступна на персональных компьютерах. Теперь мобильный выпуск должен расширить охват продукта, позволив игрокам с iOS приобщиться к классическому сюжету и миру Риддикусу на ходу. Подробности, включая конкретную дату релиза и стоимость, обещают обнародовать в ближайшие недели или месяцы.

«2026: Двадцать пять лет назад, 15 марта 2001 года, небольшая ролевая игра из Германии под названием Gothic вышла и быстро стала одной из самых знаковых франшиз в жанре. Мы громко и гордо отпраздновали «С Днем рождения!» в офисе — и чтобы отметить этот важный юбилей, у нас есть захватывающие новости, которыми мы хотим поделиться!», — говорится в пресс-релизе на GamesPress.

Параллельно с этим THQ Nordic готовит еще один важный проект для франшизы: ремейк первой Gothic. Он разрабатывается вместе со студией Alkimia Interactive на базе Unreal Engine 5 и должен совсем другой графический и технический уровень по сравнению с оригиналом. Этот ремейк запланирован к выходу 5 июня 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Он сохраняет сюжетные элементы классической игры, но обновляет многие аспекты, включая боевую систему, визуальную часть и интерфейс.


Объявление о мобильном порте и ремейке стало частью более широкой кампании, посвященной 25-й годовщине Gothic, в рамках которой THQ Nordic также запустила лимитированную линейку сувенирной продукции. Среди нее коллекционная фигурка Scavenger — выпущено всего 500 экземпляров, имитационная карта Долины шахт из ремейка Gothic 1 и Gothic Classic Sketchbook, в котором собраны концепт-арты и эскизы художника Ральфа Марцинчика на 176 страницах. Эти предметы доступны в официальном онлайн-магазине THQ Nordic, где поклонники могут получить дополнительные детали о наличии и условиях приобретения. Новая информация подтверждает, что 2026 год станет насыщенным для поклонников Gothic: помимо порта на iOS и ремейка с фиксированной датой, продолжают расти возможности для взаимодействия с классической серией как на современных консолях, так и на мобильных устройствах.

Источник: RPGsite.net

