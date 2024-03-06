ПК-версия Ghost of Tsushima выйдет 16 мая

Игра Ghost of Tsushima, которая вышла на PlayStation 4 в 2020 году, в этом году доберется до платформы ПК. Портированная версия станет доступна компьютерным геймерам с 16 мая. Это будет сразу Режиссерская версия.

Ghost of Tsushima — это action-adventure с открытым миром, действие которой происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию. Тогда остров Цусима был захвачен и разрушен Монгольской империей. Главный герой ─ японский самурай по имени Дзин Сакай ─ сам дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы. Игрок может свободно передвигаться по острову и исследовать разнообразные локации.

Компьютерная версия Ghost of Tsushima предложит игрокам немалый перечень улучшений и оптимизаций, недоступных на консолях. В игре разблокированы опции частоты кадров и различные параметры графики, поддерживаются сверхширокоформатніе мониторы, а также технологии масштабирования и формирования кадров, такие как NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и NVIDIA DLAA.

Игра Ghost of Tsushima уже доступна для предварительного заказа в Steam по цене 1699 грн. К сожалению, украинская локализация не предусмотрена.

Добавим, вскоре нас ждет киноадаптация Ghost of Tsushima от режиссера фильма «Джон Уик» Чада Стагелски.

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Также уже в этом месяце на ПК выйдет еще один бывший эксклюзив PlayStation ─ Horizon Forbidden West.

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