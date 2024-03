Horizon Forbidden West для ПК: системные требования бывшего эксклюзива PlayStation (релиз 21 марта)

21 марта на ПК выйдет следующий нашумевший эксклюзив PlayStation от Guerrilla — Horizon Forbidden West Complete Edition. Порт анонсировали в начале года, а сейчас Sony поделилась системными требованиями и новыми деталями по релизу.

Horizon Forbidden West — прямое продолжение хита 2017 года Horizon Zero Dawn и одной из самых ярких новых франшиз PlayStation, созданных именитой Guerrilla Games. Игра вышла эксклюзивно для PS5 (и PS4) в начале 2022 года, весной 2023 года получила масштабное сюжетное дополнение Burning Shores и в конце концов полное издание Complete Edition (включает DLC Burning Shores), которое осенью 2023-го вышло на PS5, и вот сейчас близится к релизу на PC. Портированием игры Guerrilla на ПК занималась не менее известная студия Nixxes Software, которая ранее отметилась ПК-портами Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Marvel’s Spider-Man Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Системные требования Horizon Forbidden West Complete Edition

По аналогии с предыдущими ПК-портами, разработчики указали несколько конфигураций (всего четыре пресета) для игры с разными настройками графики, разрешения и фреймрейта — от минимальных до самых высоких. Итак, для запуска с разрешением 720p и минимальными настройками графики понадобится ПК с минимум 16 ГБ оперативной памяти и 150 ГБ свободного места на SSD. При этом процессор и видеокарта должны быть на уровне Core i3-8100 / Ryzen 3 1300X и GeForce GTX 1650 / Radeon RX 5500XT. Кстати, говоря о GeForce GTX 1650 — она до сих пор остается второй самой популярной видеокартой среди геймеров Steam, хотя NVIDIA уже отправила серию GeForce GTX 16 (поколение Turing, дебютировавшее в 2019 году) на заслуженный отдых.

Для комфортной игры в 1080p с 60 fps и «средней» графикой Sony рекомендует конфигурацию не хуже, чем из Intel Core i5-8600 и GeForce RTX 3060, а чтобы окунуться в мир Horizon на «максималках» в 4K понадобится уже тандем из процессора Intel Core i7-11700 и видеокарты GeForce RTX 4080, или что-то мощнее.

Отдельно Sony отмечает множество опций для гибкой подгонки параметров и визуальных эффектов на любой вкус в лаунчере и меню игры — кроме отдельных настроек качества текстур, уровня детализации, теней, воды, рельефа и т.д., упоминается регулировка поля зрения и различных визуальных эффектов, таких как размытие движения и эффект зернистости. Также обещают переключатели для настройки полноэкранных эффектов, как радиальное размытие, блики (lens flare), свечение (bloom) и виньетка.

Horizon Forbidden West выходит на ПК одновременно в Steam и Epic Games Store, где ранее открылись предзаказы по цене 1699 грн. Но есть одно большое но — даже украинских субтитров в игре нет, тогда как русская локализация, к сожалению, есть, причем полная: озвучка + субтитры. Как ни прискорбно и печально, подход Sony здесь пока остается неизменным Издание Complete Edition включает базовую игру, дополнение Burning Shores, а также следующий бонусный контент:

Трейлер с главными особенностями ПК-версии Horizon Forbidden West

Python с нуля. Навчимо самостійно писати код на Python з нуля, розуміти структуру вебпрограм. Отримайте навички — інтеграції з сторонніми сервісами! Дізнатись про курс

Sony очень неплохо зарабатывает на выпуске эксклюзивов PlayStation на ПК — стабильно наращивает усилия по этому направлению и планомерно сокращает временной разрыв между запуском игр внутренних студий PlayStation Studio на консолях и ПК.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!