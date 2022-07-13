Платформа OLL.TV продолжит работать даже после выхода группы Рината Ахметова из медиа-бизнеса

В начале недели достаточно неожиданно прозвучало заявление инвестиционной группы System Capital Management (SCM), принадлежащей Ринату Ахметову, о выходе из медиа-бизнеса. Тогда сообщалось о возвращении государству всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и лицензий печатных медиа, входящих в «Медиа Группу Украина».

Медиахолдинг «Медиа Группа Украина» объединяет более 10 телеканалов и онлайн-изданий: телеканалы «Україна», «Україна 24», НЛО TV, Індиго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас», «34 телеканал», «Сигма», медиаагентство полного цикла«Медіа Партнерство Баінг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», «Новинну Групу Україна», мультимедийную платформу СЬОГОДНІ — теленовини «Сьогодні», сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue.UA.

Первоначально предполагалось, что «Медиа Группа Украина» откажется от лицензий в Украине, но запустит вещание тех же каналов в Польше. Но позже появилось уточнение, что речь идёт о полном выходе из медиа-бизнеса, а не простом переводе в соседнюю страну.

Однако не весь бизнес подлежит закрытию. ОТТ-платформа OLL.TV продолжит свою работу. Об этом ресурсу «Детектор медиа» рассказали в пресс-службе сервиса.

«Были возвращены только государственные лицензии телеканалов «Медиа Группы Украины». Наш сервис работает в штатном режиме», – сказали в пресс-службе.

При этом уточняется, что платформа OLL.TV сдаёт лицензию провайдера программной услуги. Соответствующие документы в скором времени будут направлены в уполномоченные государственные органы. В дальнейшем на платформе будут транслироваться футбольные матчи, которые ранее выходили на каналах «Футбол».

Источник: «Детектор медиа»