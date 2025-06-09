Платина в кратерах Луны на $1 трлн — ученые нашли вероятные месторождения

Ученые по результатам нового исследования определили, что под поверхностью Луны может скрываться платина и другие ценные металлы на сумму не менее $1 трлн.

Команда исследователей под руководством Джаянта Ченнамангалама определила, что из около 1 млн 300 лунных кратеров диаметром более 9,6 метров, 6,5 тыс. были образованы в результате столкновения с астероидами, в составе которых содержатся промышленные запасы платины, а также другие ценные руды, в частности, палладий и иридий.

«Сегодня астрономия существует для того, чтобы удовлетворить наше любопытство. У нее очень мало практических применений, и она преимущественно оплачивается налогоплательщиками, а это означает, что финансирование исследований зависит от государственной политики. Если мы сможем монетизировать космические ресурсы — будь то на Луне или на астероидах — частные предприятия будут инвестировать в исследование Солнечной системы», — отмечает Джаянт Ченнамангалам.

Ченнамангалам установил, что на Луне значительно больше кратеров с остатками астероидов, содержащих руду, чем доступных астероидов с эквивалентными запасами. Добыча полезных ископаемых в этих кратерах гораздо проще, чем путешествия к далеким астероидам, на поверхности которых обычно гравитация слишком мала для добычи полезных ископаемых.

Однако на пути к промышленной добыче полезных ископаемых на Луне стоит международное законодательство в виде Договора о космосе 1967 года, который запрещает любому государству претендовать на суверенитет над Луной или другими небесными телами или их оккупацию. Это сейчас предмет оживленных дискуссий. Однако эксперты утверждают, что эти правила все равно позволяют правительствам находить лазейки и по-прежнему претендовать на лицензионные права на добычу ресурсов.

США попытались предложить рамки, создав необязывающие Соглашения Артемиды, которые предусматривают создание зон безопасности вокруг участков, где ведется добыча. Однако ключевые космические игроки — Китай и Россия — отказались подписывать эти соглашения, ставя под сомнение их легитимность и эффективность в установлении четких международных правил. Прежде чем космические экскаваторы начнут работу, человечеству придется найти ответы на сложные юридические и этические вопросы: кто и на каких условиях имеет право добывать полезные ископаемые на нашем спутнике.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Planetary and Space Science

Источник: Futurism