Лунные шахтеры: в США показали комбайн для сбора гелия-3

Раздел Технологии выходит при поддержке

Американский стартап Interlune представил полноценный прототип лунного комбайна для сбора гелия-3 (3He), который в дефиците на Земле, однако в достаточном количестве на нашем спутнике.

В 2008-2009 годах в США официально признали дефицит (3He) — стабильного изотопа гелия, имеющего перспективы в производстве энергии, медицинских исследованиях, в системах охлаждения квантовых компьютеров и других сферах. США получают гелий-3 за счет распада трития, который до недавнего времени имели в достаточном количестве благодаря мощному ядерно-промышленному комплексу. Однако эти запасы в последнее время значительно сократились.

Между тем лунный грунт (реголит), как считается, должен содержать большое количество (3He), который образовывался там в результате действия солнечного ветра. Сбор гелия-3 на Луне делят на несколько этапов, включая изъятие грунта, сортировку и разделение.

В рамках первого этапа Interlune сотрудничала с производителем тяжелой промышленной техники Vermeer. К середине прошлого года был создан и испытан прототип лунного комбайна немного уменьшенных размеров. Сейчас разработчики представили полноценный прототип, созданный с целью снижения тягового усилия, энергопотребления и пыли по сравнению с традиционными методами копания траншей.

Ожидается, что этот лунный комбайн будет извлекать до 100 метрических тонн реголита в час, работая непрерывно. В Interlune заявляют, что активно разрабатывают и тестируют эти и другие компоненты в условиях лунной гравитации и в своей криогенной лаборатории в штаб-квартире компании в Сиэтле. Сроки разработки предусматривают, что пилотная установка по сбору гелия попадет на Луну до 2029 года после миссии по проверке концентрации гелия-3 в 2027 году.

Interlune уже заключила контракт со своим первым коммерческим клиентом, Maybell Quantum. Фирма квантовых вычислений взяла на себя обязательства закупить тысячи литров гелия-3 в рамках ежегодных поставок с 2029 по 2035 год. Изотоп будет использоваться в качестве топлива для рефрижераторов растворения Maybell Quantum.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Однако на пути к этим амбициозным планам необходимо решить ряд ключевых вопросов. Альтернативы, например, синтез гелия-3 на Земле, остаются недостаточно изученными, но потенциально более экономически эффективными. Промышленное извлечение лунного реголита никогда не проводилось в реальных условиях. Это связано с такими проблемами как экстремальные температуры, низкая гравитация и вредная для оборудования лунная пыль.

Кроме этого международные соглашения о статусе Луны от 1967 и 1979 годов делают добычу лунного грунта спорным вопросом. Могут ли такие начинания этично и устойчиво продолжаться, не нарушая международных рамок, остается вопросом, который должны решить политики и глобальные заинтересованные игроки.

Источник: Interlune; New Atlas

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.