Победителями премии Apple Music Awards 2020 стали Lil Baby, Megan Thee Stallion, Тейлор Свифт и Родди Рич





Apple объявила победителей второй ежегодной премии Apple Music Awards, которые с точки зрения компании наибольшее влияние на мировую музыкальную культуру. Победители в глобальной номинации «Артист года», «Автор года» и «Прорыв года» были выбраны редакционной командой Apple Music, состоящей из экспертов и законодателей музыкальной индустрии мирового уровня. Награды за лучшую песню года и лучший альбом года основаны на количественных данных стриминговой платформы, которые отражают то, что подписчики Apple Music слушали в этом году.

Итак, «Артистом года» стал Lil Baby, который отметился чрезвычайно востребованным альбомом My Turn и треком The Bigger Picture. «Прорыв года» — Megan Thee Stallion с двумя синглами-победителями рейтингов и дебютным альбомом на подходе. Её сотрудничество с Карди Би над треком WAP и с Бейонсе над ремиксом Savage были прослушаны пользователями в Apple Music более 300 миллионов раз по всему миру.

Тейлор Свифт получила звание «Автор песен года» за альбом folklore, созданный и записанный в изоляции в течение первых нескольких месяцев пандемии COVID-19. Альбом занял первое место в альбомных чартах Apple Music и установил рекорд самого популярного поп-альбома в день релиза.













Песня «The Box» Родди Рича получила награду «Лучшая песня года», собрав более 460 миллионов стримов в Apple Music по всему миру. Песня стала самым популярным синглом года, возглавляя чарты дольше, чем любая другая песня в 2020 году. После успеха песни «The Box» дебютный альбом рэпера из Комптона «Please Excuse Me for Being Antisocial» собрал более 1,5 миллиардов прослушиваний в Apple Music по всему миру, по праву завоевав награду «Лучший альбом года».

Напомним, что в прошлом году на первой церемонии Apple Music Awards были награждены Билли Айлиш, FINNEAS, Lizzo и Lil Nas X. Кстати, на заглавном изображении можно увидеть награду в виде кремниевой пластины, заключенной между листами стекла и анодированного алюминия.

Источник: Apple