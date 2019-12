Apple учредила свою «Грэмми». Объявлены лауреаты первой музыкальной премии Apple Music Awards

В рамках мероприятия в Нью-Йорке, где были названы лучшие приложения и игры для iPhone, iPad, macOS и Apple TV за 2019 год по версии App Store, Apple также назвала лауреатов первой ежегодного музыкальной премии Apple Music Awards. Да, Apple решила учредить собственную музыкальную премию, своего рода аналог престижной музыкальной награды «Грэмми».

Музыкальная премия Apple Music Awards присуждается в пяти отдельных номинациях самым талантливым и выдающимся музыкантам за работы, оказавшие значительное влияние на мировую культуру. Победителей в номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» выбирает международная команда редакторов Apple Music, в которую входят музыкальные критики и лидеры мнений. В номинациях «Альбом года» и «Песня года» победителей определяют по данным Apple Music, исходя из предпочтений пользователей стримингового сервиса Apple. Иными словами, это самые прослушиваемые альбом и композиция.

Итак, главную награду в номинации «Артист года» получила американская певица Билли Айлиш (фото выше), получившая известность в 2016 году после выхода дебютного сингла «Ocean Eyes». В 2019 году дебютный альбом певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) чарты, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

«Билли Айлиш — настоящий феномен на международной музыкальной сцене. Её дебютный альбом «WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», соавтором и продюсером которого выступил брат Билли, невероятно талантливый FINNEAS, сразу же стал сенсацией, вызвал мощный эмоциональный отклик слушателей и оказался самым популярным альбомом года в Apple Music», — аргументирует свой выбор команда Apple Music.

Альбом «WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» в 2019 году пользователи Apple Music послушали его более миллиарда раз. Награду «Лучший автор песен» Билли разделит со своим братом, известным как FINNEAS. То есть, Айлиш — главный триумфатор первой премии Apple Music Awards с тремя, а точнее, 2,5 наградами.

В номинации «Прорыв года» победила американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, известная под сценическим псевдонимом Lizzo.

На счету Lizzo, которая также поет в жанре соул, награды Grammy в 8 номинациях, включая «Альбом года» за релиз «Cuz I Love You».

Наконец, «Песня года» по версии слушателей Apple Music — «Old Town Road» от Lil Nas X.

В каждой награде Apple Music Award используется кремниевая пластина диаметром 30 см с уникальным дизайном от Apple. Пластина — настоящая. С аналогичной делаются микросхемы для устройств Apple.

Церемонии вручения первой премии Apple Music Awards со специальным концертом Билли Айлиш состоится 5 декабря в Steve Jobs Theater на территории Apple Park. Прямая трансляция концерта начнется в 04:30 по Киеву.

