Почему токены Sophon внезапно взлетели в цене на 40%?

Нативный токен развлекательной сети Sophon внезапно значительно подорожал. Токен SOPH вырос до дневного максимума в $0,072 3 июня по азиатскому времени, тогда как его рыночная капитализация подскочила до $137 млн. Sophon (SOPH) рос по причине высокого объема торговли, при этом данные показывают, что его ежедневный объем торговли увеличился на 108.31% за последние 24 часа и сейчас составляет $700 млн.

Этот альткоин имеет в обращении 2 миллиарда монет с общим предложением в 10 миллиардов. Листинг SOPH на Bithumb начался 2 июня. При этом самая высокая цена SOPH зафиксирована 28 мая после листинга на крупнейших международных биржах: $0.1105.

Еще одним катализатором цены стало то, что Sophon сотрудничает с NFT-лончпадом Mintify для запуска эксклюзивных NFT коллекций.

Кроме того, команда развлекательной сети объявила о гранте размере $4 млн для создания новых приложений и способов использования сети Sophon, чтобы стимулировать разработчиков.

28 мая Sophon выделил на эйдроп 900 миллионов полностью разблокированных токенов SOPH: 600 миллионов фермерам первого уровня и 300 миллионов ранним пользователям. Собственно, именно эйрдропы часто приводят к падению цены (потому что получатели хотят быстро зафиксировать прибыль, то есть, продать монеты).

Например, нативный токен Huma Finance (HUMA) упал на 45% вскоре после появления на нескольких крупных биржах.

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Однако SOPH уже прошел листинги на крупных криптоплатформах, включая Binance, Upbit, OKX, Gate.io, KuCoin и Bitget.