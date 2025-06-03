5 лучших криптобирж в Украине

Выбор универсальной и надежной криптобиржи может стать непростой задачей для трейдеров и инвесторов. На рынке существует много интересных опций, которые имеют свои преимущества. В этой статье мы рассмотрим пять лучших криптобирж, которые популярны в Украине в 2025 году. Главные критерии, на которые мы обратили внимание, это надежность, безопасность, размер комиссий, функционал и поддержка гривны (UAH). Ниже представлены лучшие централизованные криптобиржи.

1. Binance

Это крупнейшая криптобиржа в мире по объему торгов (около $65 млрд в сутки), которая в целом имеет 275 миллионов зарегистрированных пользователей в более чем 180 странах. Она предлагает огромное количество продуктов и промоакций. Это также одна из самых популярных платформ в Украине, поскольку поддерживает UAH через банковские карты и P2P, имеет низкие комиссии (0.10% для спотовой торговли) и сильные меры безопасности (2FA и холодное хранение). Комиссии можно дополнительно снизить до 25%, если использовать для оплаты нативный токен биржи BNB, или при получении VIP-статуса. Binance имеет собственный блокчейн BNB Chain, поддерживает торговлю более 430 различными криптовалютами и NFT, имеет удобный интерфейс и предлагает широкий спектр финансовых инструментов для пользователей любого уровня. На Binance можно торговать на спотовом, маржинальном и фьючерсном рынках, покупать и продавать криптовалюты с помощью P2P, зарабатывать проценты через Binance Earn, покупать или зарабатывать новые токены через Binance Launchpool, Airdrop, Megadrop и др. А также торговать, инвестировать и занимать NFT на Binance NFT marketplace.

Главные особенности

Высокая ликвидность и быстрое исполнение ордеров

Широкий выбор токенов

Поддержка гривны через банковские карты (Visa, Mastercard) и P2P-трейдинг

Низкие комиссии: 0,1% для спотовой торговли, с возможностью снижения до 0,01% при использовании токенов BNB или за высокие объемы торгов (зависит от VIP-уровня)

Реферальная программа: кэшбэк приглашенным пользователям, получение до 40% от торговых комиссий рефералов

Высокая безопасность (рейтинг AAA), использование 2FA, шифрование данных, холодное хранение активов и страховой фонд SAFU

Инструменты копитрейдинга, торговые ИИ-боты и многое другое

2. Bitget

Криптобиржа, продолжающая приобретать популярность в Украине. Bitget — крупнейшая платформа копитрейдинга, имеет более 120 миллионов зарегистрированных глобальных пользователей по всему миру и дневной торговый объем в размере $20 млрд. В первом квартале 2025 года Bitget зафиксировала общий объем торгов в $2,08 трлн, в том числе спотовая торговля выросла на 159% квартально до $387 млрд. Платформа позволяет торговать более 860 криптовалютами и предлагает различные продукты, такие как спотовая торговля, фьючерсная торговля, Earn и Launchpool. Криптобиржа поддерживает UAH через P2P. Также действует программа скидок на комиссии при использовании нативного токена BGB и при наличии VIP-статуса. Комиссии на спотовую торговлю низкие и составляют 0,1% (для мейкеров и тейкеров). И все это в удобных и нативно понятных приложениях. Кроме того, криптобиржа стала одной из первых, которая отныне поддерживающий новый стейблкоин USD1, запущенный криптопроектом президента США Дональда Трампа World Liberty Financial. Торговля USD1 доступна в парах: BTC, ETH, SOL, XRP, SUI и DOGE. Выводить USD1 можно без комиссии (BEP20). Bitget также запустила новый финансовый продукт — BGUSD, который сочетает стабильность традиционных активов с преимуществами криптовалют. Это внутренний актив платформы, который приносит пассивный доход (до 5,12 % годовых) и может быть обменен на стейблкоин USDC в соотношении 1:1. BGUSD полностью обеспечен многочисленными активами, включая токенизированные активы фондов казначейских облигаций США.Biget защищает активы пользователей через двухфакторную аутентификацию (2FA), холодное хранение до 90% активов, мониторинг рисков в реальном времени, мультиподписную технологию, специальный Фонд защиты

Главные особенности

Удобный копитрейдинг, который подойдет даже для новичков

Низкие комиссии: спотовая торговля — 0,1% (мейкер/тейкер), фьючерсы — 0,02% (мейкер) / 0,06% (тейкер)

Торговля фьючерсами с кредитным плечом до 125x

Поддержка гривны: пополнение и вывод через P2P без комиссий от биржи.

Самый высокий рейтинг безопасности AAA от CryptoCompare, холодное хранение, 2FA и антифишинговые системы

Реферальная программа позволяет получать доход в виде до 40% от комиссий рефералов, с возможностью кэшбэка для приглашенных. А также бонусы за активность. Например, 10 USDT и 10 BGB за привлечение активного трейдера

3. Bybit

Bybit — вторая по объему торгов криптобиржа в мире. Ею пользуется более 60 миллионов пользователей в 195 странах. Bybit предлагает широкий спектр торговых продуктов, включая спотовую торговлю, фьючерсы, перпетуал-контракты, опционы и леверидж-токены, с возможностью торговли с кредитным плечом до 100X на криптовалютных деривативах. Платформа имеет низкие комиссии для фьючерсов и поддержку UAH через P2P. Bybit поддерживает около 400 криптовалют, и больше популярен среди любителей фьючерсной торговли, чем спотовой. Но инструменты фьючерсной торговли могут показаться довольно сложными для новичков. Также имеется программа лояльности, которая предоставляет снижение комиссий в зависимости от VIP-уровня.

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Главные особенности

Низкие комиссии, особенно для фьючерсов: 0,01% (мейкер) и 0,06% (тейкер). Комиссии спотовой торговли составляют 0,1% (ля мейкеров и тейкеров)

Высокий объем торгов:

Широкий спектр продуктов: от спота до фьючерсов, перпетуал-контрактов, опционов

Платформа обладает высокой скоростью и способна обрабатывать до 100,000 транзакций в секунду

Рейтинг безопасности составляет AA, предлагается холодное хранение активов и 2FA

Реферальная программа предоставляет возможность зарабатывать до 30% от комиссий рефералов, а также бонусы до $100 за привлечение активных трейдеров

Доступен ИИ-бот TradeGPT, который делает анализ данных на основе искусственного интеллекта, рыночную аналитику и выступает в роли персонального ассистента. Это прекрасно подойдет для быстрого анализа токена, особенно тем, кто только начинает торговать криптовалютами

4. WhiteBIT

Основанная в Украине криптобиржа, также работающая на рынках Европы. WhiteBIT — популярный выбор среди украинских трейдеров, поскольку имеет относительно высокую ликвидность, низкие комиссии, сильные меры безопасности (уровень AAA), регулярные аудиты и высокооплачиваемую реферальную программу. Также биржа поддерживает UAH через P2P и более 330 токенов.WhiteBIT имеет более 8 миллионов пользователей и 1300 институциональных клиентов в Европе и Азии. В 2024 году WhiteBIT достигла годового объема торгов $2,7 трлн и капитализации в $38,9 млрд, обойдя KrakenКриптобиржа предлагает разнообразный набор торговых опций: спотовую торговлю с более 800 торговыми парами, маржинальную торговлю и фьючерсную торговлю с кредитным плечом до 100x, программы пассивного заработка. WhiteBIT также предложение конвертацию криптовалют с 0% комиссией. Торговая платформа имеет конкретную комиссию: 0,1% для мейкеров и тейкеров на споте. Для фьючерсной торговли комиссия составляет 0.035% для тейкеров и 0,01% для мейкеров. Также действует программа скидок на комиссии для холдеров нативных токенов WBT. Одна из ключевых особенностей WhiteBIT — реферальная программа, которая позволяет пользователям зарабатывать до 40-50% от торговых комиссий, уплаченных их рефералами. WhiteBIT регулярно проводит и отчитывается об аудитах, которые проводятся такими компаниями, как Hacken.io, обладает сертификацией уровня 3 стандарта безопасности криптовалют (CCSS). Также доступно холодное хранение до 96% активов, мониторинг рисков в реальном времени, мультиподписная технология и специальный фонд защиты WhiteBIT.

Главные особенности

Украинская биржа с поддержкой гривны через банковские карты и P2P.

Низкие комиссии для спотовой торговли — 0,1% (мейкер/тейкер).

Рейтинг безопасности AAA, холодное хранение, 2FA, регулярные аудиты, фонд защиты средств пользователей

Реферальная программа с прибылью до 50% от комиссий рефералов

5. OKX

Еще одна глобальная криптобиржа, которая предлагает широкий спектр торговых продуктов OKX поддерживает более 350 криптовалют и обслуживает более 50 миллионов клиентов в более чем 100 странах. UAH поддерживается через P2P-трейдинг, банковские переводы, а также платежи через Apple Pay, Google Pay и карты Visa/Mastercard. Платформа предоставляет доступ к спотовой торговле, фьючерсам, опционам, перпетуал-контрактам, стейкингу, DeFi-продуктам и NFT-маркетплейсу. OKX также имеет собственный блокчейн OKX Chain и нативный токен OKB, который позволяет холдерам снижать торговые комиссии и получать дополнительные преимущества.OKX имеет высокую ликвидность и предлагает быстрое исполнение ордеров, что делает ее привлекательной как для новичков, так и для опытных трейдеров. Платформа также предлагает инструменты для пассивного дохода, такие как OKX Earn (стейкинг и сбережения) и Launchpool для участия в новых проектах. Рейтинг безопасности составляет AA, доступно холодное хранение до 95% активов, двухфакторная аутентификация (2FA), шифрование данных, регулярные аудиты безопасности и страховой фонд для защиты активов пользователей.

Главные особенности

Комиссия на спотовую торговлю составляет 0.050% для мейкеров и 0.070% для тейкеров (для USDT-пар комиссии выше), на фьючерсы (USDT) — 0,02% (мейкер) и 0,05% (тейкер). Скидки на комиссии доступны при использовании токена OKB или за высокие объемы торгов (VIP-уровни)

Доступна торговля фьючерсами с кредитным плечом до 125x

Пользователи могут получать до 30% от комиссий рефералов, а также бонусы за привлечение новых активных трейдеров (до $50 в криптовалюте)

Кошелек OKX Walle доступен на нескольких платформах (включая Telegram). Он дает доступ к 120+ сетям, тысячам DApps и более широкой экосистеме Web3

Итак, Binance лидирует по ликвидности и широкому выбору криптовалют. Сильными сторонами Bitget являются копитрейдинг, удобный и простой интерфейс платформы, хорошая программа лояльности и постоянное появление новых интересных предложений. Биржа Bybit подойдет для опытных трейдеров, особенно за счет фьючерсной торговли, а новички оценят ИИ-бота TradeGPT. WhiteBIT — лучший выбор для опытных трейдеров и ценителей выгодной реферальной программы. OKX предлагает универсальный набор инструментов, поддержку гривны и возможности для DeFi и стейкинга. Перед началом торговли не забывайте проверять актуальные условия и комиссии на официальных сайтах бирж, поскольку они могут измениться.