Новости Софт 14.03.2024 в 13:44 comment views icon

Почтовое приложение Proton вышло из беты и стало доступно для Windows и macOS

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Юрій Орос

Автор новостей

Почтовое приложение Proton вышло из беты и стало доступно для Windows и macOS

Десктопное почтовое приложение Proton вышло из бета-версии и теперь доступно для всех платных пользователей на Windows и macOS. В то же время Proton также выпускает бета-версию программы под Linux.

Proton — компания, специализирующаяся на защите приватности и предлагающая различные интернет-инструменты, такие, как почта, календари, онлайн хранилище и менеджер паролей, продолжает расширять свое портфолио.

Почтовое приложение Proton вышло из беты и стало доступно для Windows и macOS

Хотя новое почтовое приложение не улучшает и не меняет дизайн инструментов Proton, бета-версия программы была довольно быстрой в использовании во время небольшого тестирования Engadget.

Можно попробовать новое приложение в течение двух недель. Далее план Mail Plus стоит $4 в месяц, если подписаться на год, или Proton Unlimited за $10 в месяц с годовым планом, который включает 500 ГБ хранилища (вместо 15 ГБ для Mail Plus), а также Proton Drive, Pass и VPN.

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