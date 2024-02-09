Поддержи сбор на такмед для 3-й штурмовой — сохрани жизнь воина! Разыгрываем футболку с подписью Залужного

Объявляем новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор на такмед на Авдеевское направление (для 3-й штурмовой, 1 стрелковый батальон). Нужно 50 тыс. грн. Только на то, что минимально необходимо.

Про запрос

Собирает на такмед Катерина Сафонова, волонтер, которая собирает и передает на фронт аптечки и медицинские препараты. Екатерина — волонтер с начала полномасштабной войны и, недавно коллеги из MC.Today выпустили с ней интересное интервью.

С аптечками на передовой проблема. Критическая проблема. Аптечка — это не дрон, не тепловизор, не авто и не граната. Но аптечка — это залог того, что мы победим. Потому что воевать могут только живые. А чтобы остаться живым, надо иметь качественный такмед, чтобы либо самостоятельно, либо с помощью собратьев или боевых медиков получить вовремя квалифицированную помощь.

Именно поэтому, готовясь к аукционам, которые должны были бы закрыть сборы на наши предыдущие задачи — FPV-дроны и БТР, мы решили провести отдельный аукцион на то, что может сохранить жизнь нашим ребятам.

На аукционе только один лот, но какой!

Футболка «Місто першої бавовни – Білгород» с подписью Валерия Залужного — «Залізного генерала», который отождествляет целую эпоху современной войны и которому, безусловно, мы все благодарны.

Курс Power BI. Опануйте інструменти Power BI для аналізу та візуалізації даних, щоб швидше виконувати свої завдання та прогнозувати майбутнє компанії автоматично. Більше про курс

Валерий Залужный командовал украинской армией в самый критический момент в нашей истории, когда россия начала полномасштабное наступление на Украину с попыткой захватить крупнейшие города, в том числе и столицу. Полномасштабное вторжение началось через полгода после его назначения на должность.

Валерий Залужный вошел в историю как генерал, под чьим командованием Украина дала отпор силам россиян, которые преобладали в разы, и нанесло немало поражений оккупантам. Наши воины защитили Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, освободили остров Змеиный, большинство оккупированной территории Харьковщины, север Донетчины, правобережье Херсонщины и почти все населенные пункты Николаевщины.

И вот, мы решили, что хорошая идея — поменять эту историческую реликвию на возможность сохранить жизнь и здоровье нескольким нашим защитникам.

Сумма, которую мы поставили, в 50 тыс. грн — условная, потому что, конечно, потребность гораздо больше. Но, надо ставить цели, соответственно, в планах приобрести 50 турникетов, 50 гемостатиков, и 50 окклюзионных наклеек для ранения грудной клетки.

Сбор и аукцион будет проводиться тут и пройдет с 9 февраля по 17 февраля.

Алгоритм аукциона:

В этот период пополни банк на любую сумму и тот, кто задонатит наибольшую сумму, получит футболку.

Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна!

Помните, что каждые 50 гривен — это кирпичики, которыми построена дорога к нашей победе.

Реквизиты:

https://send.monobank.ua/jar/791wQwn16t

Карта банки 5375411206150190

Моно 5375411421377081

Карта Приват 4731219611322573

PayPal: [email protected].

IBAN UA233220010000026200307667275