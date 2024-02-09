Поддержи сбор на такмед для 3-й штурмовой — сохрани жизнь воина! Разыгрываем футболку с подписью Залужного

Объявляем новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор на такмед на Авдеевское направление (для 3-й штурмовой, 1 стрелковый батальон). Нужно 50 тыс. грн. Только на то, что минимально необходимо.
Про запрос
Собирает на такмед Катерина Сафонова, волонтер, которая собирает и передает на фронт аптечки и медицинские препараты. Екатерина — волонтер с начала полномасштабной войны и, недавно коллеги из MC.Today выпустили с ней интересное интервью.
С аптечками на передовой проблема. Критическая проблема. Аптечка — это не дрон, не тепловизор, не авто и не граната. Но аптечка — это залог того, что мы победим. Потому что воевать могут только живые. А чтобы остаться живым, надо иметь качественный такмед, чтобы либо самостоятельно, либо с помощью собратьев или боевых медиков получить вовремя квалифицированную помощь.
Именно поэтому, готовясь к аукционам, которые должны были бы закрыть сборы на наши предыдущие задачи — FPV-дроны и БТР, мы решили провести отдельный аукцион на то, что может сохранить жизнь нашим ребятам.
На аукционе только один лот, но какой!
Футболка «Місто першої бавовни – Білгород» с подписью Валерия Залужного — «Залізного генерала», который отождествляет целую эпоху современной войны и которому, безусловно, мы все благодарны.
Валерий Залужный командовал украинской армией в самый критический момент в нашей истории, когда россия начала полномасштабное наступление на Украину с попыткой захватить крупнейшие города, в том числе и столицу. Полномасштабное вторжение началось через полгода после его назначения на должность.
Валерий Залужный вошел в историю как генерал, под чьим командованием Украина дала отпор силам россиян, которые преобладали в разы, и нанесло немало поражений оккупантам. Наши воины защитили Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, освободили остров Змеиный, большинство оккупированной территории Харьковщины, север Донетчины, правобережье Херсонщины и почти все населенные пункты Николаевщины.
И вот, мы решили, что хорошая идея — поменять эту историческую реликвию на возможность сохранить жизнь и здоровье нескольким нашим защитникам.
Сумма, которую мы поставили, в 50 тыс. грн — условная, потому что, конечно, потребность гораздо больше. Но, надо ставить цели, соответственно, в планах приобрести 50 турникетов, 50 гемостатиков, и 50 окклюзионных наклеек для ранения грудной клетки.
Сбор и аукцион будет проводиться тут и пройдет с 9 февраля по 17 февраля.
Алгоритм аукциона:
- В этот период пополни банк на любую сумму и тот, кто задонатит наибольшую сумму, получит футболку.
- Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна!
- Помните, что каждые 50 гривен — это кирпичики, которыми построена дорога к нашей победе.
Реквизиты:
https://send.monobank.ua/jar/791wQwn16t
Карта банки 5375411206150190
Моно 5375411421377081
Карта Приват 4731219611322573
PayPal: [email protected].
IBAN UA233220010000026200307667275