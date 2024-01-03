Подросток «прошел» классический Tetris для NES – впервые за 34 года существования игры

Тринадцатилетний подросток стал первым человеком, «прошедшим» Tetris для NES до выхода игры из строя (киллскрина). Достижение случилось спустя 34 года после запуска игры в 1989 году. Уиллис, с ником Blue Scuti, также был первым, кто достиг уровня 157. Как отмечает канал сообщества классического тетриса aGameScout, это «величайшее достижение за 34-летнюю историю профессиональной сцены классического тетриса».

Оригинальный Tetris был разработан в 1984 году, наиболее популярна его классическая версия, выпущена на 8-разрядной консоли NES в 1989 году. До сих пор существует активное сообщество игроков, которое проводит соревнования и фиксирует достижения.

История рекорда

Игроки в Tetris NES достигнут максимальной скорости игры на уровне 29. дойти до этого уровня считается настоящим достижением, но с этого момента блоки Tetris падают так быстро, что добраться до более высоких уровней почти невозможно традиционными методами.

После 29 уровня просто нажатием влево или вправо на контроллере не удастся корректно управлять падающими блоками. Игроки сталкиваются с функцией отложенного автоматического смещения (DAS), встроенной в Tetris. Таким образом, уровень 29 десятилетиями считался финальным, поскольку невозможно было манипулировать фигурами так, чтобы очищались строки.

В 2011 году игрок Тор Акерлунд достиг 30 уровня, особым образом вибрируя пальцами, чтобы обойти DAS – после этого техника «гипертаппинга» стала общепринятой. Рекорд Аакерлунда держался семь лет.

В 2018 году Джозеф Салли достиг 31 уровня, а затем несколько раз побивал свой собственный рекорд, уровень по уровню, достигнув 35 уровня в 2020 году. В видео указано, что прохождение 30-х уровней все еще требует определенной удачи с выпадением блоков.

Большое обновление арсенала игроков в Tetris NES произошло в 2020 году, когда игрок Cheez представил технику «роллинга». Вибрация на нижней части контроллера позволяла нажимать кнопки вдвое быстрее, чем это делал быстрый гипертаппер. Геймеры получили гораздо больше контроля, благодаря чему проходы более 29 уровней случались намного чаще. Благодаря новому методу Cheez достиг уровня 40 в 2021 году. Дела игроков пошли лучше, и в 2022 году EricICX достиг 95 уровня.

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Интересно, что после уровня 138 цвета блоков могут сбиваться и делать их незаметными на общем фоне. Эти визуальные препятствия замедлили подъем на более высокие уровни в 2020-х годах, но PixelAndy все равно достиг уровня 148 в ноябре 2023 года. И именно этот рекорд побил Blue Scuti.

Является ли 157 наибольшим уровнем в игре?

На самом деле это не наибольший возможный уровень Tetris. В 2021 году разработчик Грег Кэннон создал бота для игры, чтобы посмотреть на уровни, которые были недоступны человеку. Его программа StackRabbit достигла 237-го уровня до того, как Tetris вышел из строя. Достижение 255-го уровня сбросило бы игру до уровня 0.

Киллскрин случается во время длительных игровых сеансов из-за ошибки переполнения байтов. Уровень, на котором происходит сбой, вероятно, не установлен жестко и зависит от предыдущих действий. Считалось, что можно увидеть киллскрин на уровне 155. Тринадцатилетнему геймеру это удалось 21 декабря 2023, когда он достиг уровня 157 – чуть выше. Полное «прохождение» игры тоже выше, в последнем видео.

Источник: Tom’s Hardware