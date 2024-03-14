Одесские сотрудники задержали Net-разработчика SoftServe и составили протокол об административном нарушении. Однако Беляевский районный суд в действиях айтишника правонарушений не обнаружил.

В 7 км от границы

Как сказано в материалах дела, 3 марта пограничники в 7 км от границы задержали айтишника совместно с другим гражданином Украины. Задержание проводил начальник группы мониторинга обстановки отделения инспекторов пограничной службы.

Айтишник якобы пытался осуществить попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в Молдову вне установленного пункта пропуска.

Дело направили в суд. Однако девелопер на судебное заседание не явился, хотя оставил заявление о том, что будет присутствовать на заседании.

Приехал тестировать оборудование

В результате суд решил рассмотреть дело в отсутствие обвиняемого.

Из письменного объяснения айтишника SoftServe усматривается, что он имел целью приехать по определенному адресу и провести анализ и консультацию по поводу технического оборудования в доме с возможным дальнейшим сотрудничеством с согласия обеих сторон.

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С этой целью он вызвал такси из Одессы в село Яськи. Но уже на улице Центральной его задержали и доставили в отделение, где с ним общались и задавали вопросы пограничники и военные.

Пограничники утверждают, что программист и его попутчик во время опроса не смогли подтвердить цель пребывания в пограничной зоне.

Также, в материалах дела имеется схема возможного нарушения государственной границы на участке, на которой схематично изображено место, где был остановлен автомобиль.

Однако суд конкретного факта правонарушений в действиях айтишника не нашел.

«Законным основанием для наложения на конкретное лицо административного взыскания являются достаточные данные о совершении этим лицом правонарушения, за которое и налагается данное взыскание. В соответствии с положениями КУоАП обязательным условием привлечения лица к административной ответственности является наличие события и состава административного правонарушения… …Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу», — говорится в материалах дела.

Таким образом, суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

Отметим, что ранее была аналогичная ситуация и также с программистом SoftServe, который ехал к родственникам в Черновцы. Это было в 30 км от границы.

Однако из самого протокола не усматривается, какие непосредственные действия программист совершил с целью осуществления попытки пересечения границы Суд решил, что только сам факт пребывания на расстоянии 30 км от линии Государственной границы Украины не может свидетельствовать о таком намерении. Других доказательств у пограничников не было

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