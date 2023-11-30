Новости Софт 30.11.2023 в 19:38 comment views icon

Похожие каналы, видеосообщения в историях, расшифровка голосовых сообщений для всех и другие новшества в обновлении Telegram

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Мессенджер Telegram получил большое обновление, которое принесло около 10 новых функций и улучшений существующих возможностей. Рассмотрим их коротко.

Похожие каналы

Теперь при присоединении к каналу пользователю будут предлагаться список похожих публичных каналов, которые могут его заинтересовать. В списке отображаются только публичные каналы — они подбираются автоматически по пересечению аудиторий. Список похожих каналов также можно увидеть в отдельной вкладке в профиле канала.

Перепост историй

Пользователь сможет перепубликовать у себя истории друзей и понравившихся каналов, чтобы увеличить их аудиторию. При этом историю можно дополнить своим текстом, аудиодорожкой и видеокомментарием.

Видеосообщения в историях

Теперь можно добавлять видеосообщения со своим комментарием поверх историй. Такие видеосообщения можно редактировать: менять размер, перемещать в любую точку экрана, а также выбирать момент начала и окончания.

Похожие каналы, видеосообщения в историях, расшифровка голосовых сообщений для всех и другие новшества в обновлении Telegram

Расшифровка речи для всех пользователей

С прошлого года подписчикам Premium была доступна расшифровка голосовых и видеосообщений. Теперь воспользоваться ею могут все пользователи, но с некоторыми ограничениями ─ до 2 сообщений в неделю. Эта функция подключается постепенно для пользователей из разных регионов.

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Статистика историй для каналов

Администраторам каналов, публикующих истории, теперь доступна статистика просмотров, пересылок и реакций на истории.

Похожие каналы, видеосообщения в историях, расшифровка голосовых сообщений для всех и другие новшества в обновлении Telegram

Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах

У администраторов каналов появился новый интерфейс для управления реакциями, где можно добавлять и удалять отдельные эмодзи. Кроме стандартных реакций, теперь можно использовать и эмодзи из пользовательских наборов — по 1 нестандартной реакции за каждый уровень канала.

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Подсветка кода в сообщениях

Telegram теперь может автоматически распознавать язык программирования в сообщениях и подсвечивать синтаксис, когда текст отформатирован в виде «`кода«`.

Похожие каналы, видеосообщения в историях, расшифровка голосовых сообщений для всех и другие новшества в обновлении Telegram

Улучшенный просмотр групп с темами

Теперь приложение запоминает режим отображения при просмотре групп с темами — в виде единого чата или отдельных тем.

Эффект «щелчка Таноса» на iOS

В приложении Telegram для iOS автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией — сообщения распадаются на отдельные пиксели, прежде чем исчезнуть навсегда.

Также два нововведения стали доступны Premium-подписчикам Telegram:

Цвета профиля

Подписка Telegram Premium теперь дополнительно позволяет выбрать уникальные цветовые сочетания с логотипами для профиля, чтобы дополнительно подчеркнуть индивидуальность страницы.

Обои для Вас и собеседника

Все пользователи могут установить индивидуальные обои для отдельных чатов, чтобы их удобнее было различать по темам оформления и фотографиям на фоне. Теперь Premium-пользователи могут применить любые обои одновременно для себя и своего собеседника.

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