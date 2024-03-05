Похищенную Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера вернули спустя 28 лет

Полиция Лондона раскрыла автомобильный «угон». Подразделение по борьбе с организованной автомобильной преступностью вернуло Ferrari 512M, которую воры угнали у пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера 28 лет назад во время Гран-при Сан-Марино в Имоле в 1995 году.

Мошенники похитили 512M Бергера и 355 Жана Алези с парковки отеля во время гонки в 1995 году. Тогда Бергер якобы прибыл, когда вор уезжал на своем Ferrari, передаёт Мотор1.

Полиция вернула 512M Бергера с помощью Ferrari. В январе автопроизводитель сообщил следователям, что проверил автомобиль по поручению американского клиента, который приобрел машину у брокера в Великобритании.

Полиция выяснила, что автомобиль уехал в Японию после того, как был угнан. В конце 2023 года он попал в Великобританию, где столичная полиция конфисковала Ferrari, чтобы предотвратить его вывоз из страны.

Мы «быстро» сработали с партнерами, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью, а также Ferrari и международными автосалонами, и это сотрудничество помогло нам понять историю автомобиля и предотвратить его вывоз из страны. — сказал ведущий следователь Майк Пилбим.

Полиция все еще продолжает расследование; никаких арестов не было произведено. К слову, F355 Алеси до сих пор не найден.

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Несмотря на угон автомобилей, Бергер и Алези добились успеха на Гран-при Сан-Марино 1995 года, где Алези занял второе место, а Бергер — третье.

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