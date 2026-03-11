BYD рассматривает участие в "Формуле-1": может приобрести Alpine F1 Team или создать команду с нуля

Китайский автогигант BYD рассматривает возможность входа в королевские гонки Formula 1. Крупнейший в мире производитель электромобилей таким шагом стремится усилить узнаваемость бренда за пределами Китая. Если решение примут, это станет первым выходом компании в мир элитного автоспорта.





По данным Bloomberg, BYD изучает несколько сценариев: покупку существующей команды или создание новой с нуля. Окончательного решения пока нет. Наиболее реалистичным вариантом называют приобретение готовой команды, ведь барьер входа в «Формулу-1» очень высок. По оценкам индустрии, создание и содержание новой команды F1 стоит около $500 млн за сезон, а согласование участия может длиться годами из-за переговоров с Международной Автомобильной Федерацией и руководством чемпионата.

Контекст для такого шага выглядит логичным. В 2025 году BYD впервые обошла Tesla по продажам полностью электрических авто, реализовав более 2,25 млн батарейных электромобилей против 1,63 млн у Tesla. Экспорт также стремительно растет: в прошлом году компания впервые продала более 1 млн автомобилей за рубежом, что на 150% больше, чем годом ранее. В 2026-м BYD планирует довести этот показатель до 1,3 млн машин. Также компания готовится к глобальному развертыванию сети быстрых зарядных станций.

Впрочем большие продажи не всегда означают сильный имидж в премиум-сегменте. Компания уже активно работает над узнаваемостью в Европе: открывает специализированные шоурумы и увеличивает расходы на маркетинг. Участие в «Формуле-1» может дать бренду совсем другой уровень глобального внимания.





Потенциальной целью для покупки называют команду Alpine F1 Team, которая принадлежит Renault Group. Alpine выступает не только в F1, но и в чемпионате выносливости World Endurance Championship, где проходит легендарная гонка 24 Hours of Le Mans. Команда уже объявила, что покинет WEC в конце сезона и откажется от собственной программы двигателей, став клиентской командой Mercedes-Benz с 2026 года.

Впрочем, генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что команда не продается, и, по сообщениям, отклонил предложение примерно в $1,2 млрд. Он назвал участие в «Формуле-1» ключевым для репутации бренда Alpine.

Рост интереса BYD к автоспорту частично объясняют новые технические правила F1. С 2026 года гибридные силовые установки получат значительно большую электрическую составляющую. Система MGU-K будет выдавать 350 кВт мощности на задние колеса вместо предыдущих 120 кВт, то есть примерно половину мощности силовой установки будет обеспечивать электродвигатель. Кроме того, чемпионат переходит на современное экологичное топливо.

Для BYD, которая самостоятельно производит аккумуляторы, электромоторы и силовую электронику, такие правила делают «Формулу-1» значительно ближе к ее основному бизнесу. Компания уже демонстрирует спортивные амбиции: электрический суперкар BYD Yangwang U9 во время трековых тестов разогнался до 472 км/ч и имеет почти 3000 л.с. мощности. Кроме того, в прошлом году BYD открыла собственную внедорожную гоночную трассу в Китае.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем также неоднократно заявлял, что появление китайского производителя в «Формуле-1» выглядит логичным следующим шагом после входа бренда Cadillac в чемпионат в 2026 году.

