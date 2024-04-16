«Покорять космос, знать любой язык»: IT-рекрутерка поделилась вакансией с зарплатой $800

IT-рекрутер Инна Богатырь поделилась в LinkedIn довольно пестрой вакансией: от кандидата требуют «умение разговаривать так, чтобы резюме сияло» и «знание любого языка».
При этом вакансия получила уже 212 откликов (на момент написания новости).
Вот что требуют от кандидата:
- «умение разговаривать так, чтобы резюме сияло, а собеседования — были крутыми чатами»;
- «понимание и ощущение того, как успешно закрывать вакансии для крутых команд по всему миру»;
- «знание языков — любого, ведь мы разгоняемся по всему глобусу!»
«Ты — не просто рекрутер, а настоящий талант-хантер! Ты ищешь не работников, а крутые команды, которые готовы покорять мир. Тебе не страшен удаленный формат, ведь ты живешь в онлайн-космосе и знаешь, как быть всегда на связи», — а вот так на Djinni описывают миссию кандидата.
Предлагают же за это от $800 до $1200.
Пользователи высказали догадку, что описание вакансии сгенерировано с помощью ChatGPT. Но, вероятно, отредактировать его забыли.
«Мне очень нравится описание. Буду перечитывать, когда нужно зайти на позитивную волну. Такое поле для воображения художника. Собеседования — крутые чаты, это топ», — отметила PPC Specialist Kota Pobratski.