Новости Новости 16.04.2024 в 20:08 comment views icon
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«Покорять космос, знать любой язык»: IT-рекрутерка поделилась вакансией с зарплатой $800

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Ігор Шелудченко

Автор новин

IT-рекрутер Инна Богатырь поделилась в LinkedIn довольно пестрой вакансией: от кандидата требуют «умение разговаривать так, чтобы резюме сияло» и «знание любого языка».

При этом вакансия получила уже 212 откликов (на момент написания новости).

Вот что требуют от кандидата:

  • «умение разговаривать так, чтобы резюме сияло, а собеседования — были крутыми чатами»;
  • «понимание и ощущение того, как успешно закрывать вакансии для крутых команд по всему миру»;
  • «знание языков — любого, ведь мы разгоняемся по всему глобусу!»

«Ты — не просто рекрутер, а настоящий талант-хантер! Ты ищешь не работников, а крутые команды, которые готовы покорять мир. Тебе не страшен удаленный формат, ведь ты живешь в онлайн-космосе и знаешь, как быть всегда на связи», — а вот так на Djinni описывают миссию кандидата.

Предлагают же за это от $800 до $1200.

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«Покорять космос, знать любой язык»: IT-рекрутерка поделилась вакансией с зарплатой $800

Пользователи высказали догадку, что описание вакансии сгенерировано с помощью ChatGPT. Но, вероятно, отредактировать его забыли.

«Мне очень нравится описание. Буду перечитывать, когда нужно зайти на позитивную волну. Такое поле для воображения художника. Собеседования — крутые чаты, это топ», — отметила PPC Specialist Kota Pobratski.


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