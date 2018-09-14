Polar анонсировала спортивные умные часы Vantage V и Vantage M

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Компания Polar анонсировала две новые модели умных часов для спортсменов: Vantage V и Vantage M.

Версия Vantage V является более крупным и дорогим устройством. Здесь применяется новый оптический сенсор сердечного ритма с девятью светодиодами (красными и зелёными). Как отмечает компания, это должно повысить точность измерения частоты сердечных сокращений. Ещё одним новшеством стало измерение показателя Running Power, который более точно определяет нагрузку на организм при смене интенсивности бега (например, при преодолении холмов), чем оценка частоты сердечных сокращений. Отмечается, что этот показатель поможет с поддержанием постоянного уровня усилий во время длительных забегов. В часах Polar Vantage V используется модуль GPS, но нет LTE. Также в наличии имеются 1,2-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 240х240 точек и батарея, которая обеспечивает до 40 часов автономной работы. Цена этой модели составляет $499,90.

Более доступная модель Polar Vantage M стоит $279,90. Ради удешевления устройства под нож пустили сенсорную панель дисплея и поддержку определения показателя Running Power. Также здесь нет программной функции под названием Recovery Mode. Она анализирует интенсивность предыдущей тренировки и определяет рекомендуемую длительность отдыха. Зато в Vantage M можно использовать сменные ремешки.

Обе новинки уже доступны для предварительного заказа на сайте производителя и поступят в продажу в октябре.

Источник: The Verge