Полиция Массачусетса тайком использовала робота-собаку Spot от Boston Dynamics





Boston Dynamics искала применение своим роботам в реальных условиях и, как оказалось, уже нашла. Местные СМИ узнали, что команда сапёров полиции штата Массачусетс арендовала робота-собаку Spot в период с августа по ноябрь этого года. Достоверно неизвестно какие задачи выполнял робот, однако в полиции сказали, что он использовался как «мобильное устройство для дистанционного наблюдения».

Представитель полиции штата заявил, что Spot позволял правоохранителям наблюдать за подозрительными предметами в потенциально опасных местах. Более того, в дополнение к учениям робот Boston Dynamics участвовал в двух реальных операциях. В полиции заверили, что не вносили никаких изменений в программное обеспечение робота и не использовали его в качестве оружия. Руководитель компании Марк Райберт (Marc Raibert) ещё в апреле продемонстрировал, как полиция Массачусетса может использовать робопса, хотя о возможности сдачи его в аренду правоохранительным органам не было ни слова.

Полицейские легко могли бы вооружить Spot, но правила Boston Dynamics запрещают это делать. Вот почему компания не продаёт роботов, а сдаёт их в аренду – в случае нарушения условий договора Boston Dynamics может забрать робота обратно. Тем не менее СМИ считают использование роботов полицией недостаточно прозрачным. После случая с вооружённым гранатой роботом в Далласе, когда полицейские пытались убрать стрелка, есть опасения, что в Массачусетсе могут делать то же самое, не сообщая об этом общественности.

Источник: Engadget